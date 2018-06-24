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В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

Общество
24 июня, 2:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, июня. /ТАСС

Попрощаться со школой пришли порядка 45 тыс. человек более чем из 30 регионов России и шести зарубежных стран

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© Петр Ковалев/ТАСС
© Сергей Коньков/ТАСС
© Сергей Коньков/ТАСС
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, министр просвещения РФ Ольга Васильева и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров (слева направо)
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, министр просвещения РФ Ольга Васильева и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров (слева направо)
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, министр просвещения РФ Ольга Васильева и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров (слева направо)
© Сергей Коньков/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Сергей Коньков/ТАСС
© Сергей Коньков/ТАСС
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, министр просвещения РФ Ольга Васильева и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров (слева направо)
© Сергей Коньков/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 45 тыс. выпускников более чем из 30 российских регионов и шести зарубежных стран простились в Санкт-Петербурге со школой. На праздник "Алые паруса" они пришли с учителями и родителями.

"Общее количество выпускников в России 643 тыс. В этом году на празднике более 45 тыс. выпускников из 31 субъекта Российской Федерации и зарубежных стран - Кипра, Эстонии, Белоруссии, Армении, Молдовы, Киргизской республики", - подвел итоги торжеств на Дворцовой площади ведущий Иван Ургант.

Массовые гуляния на Невском проспекте

За несколько часов до концерта на Дворцовой площади, куда могли попасть выпускники и их гости по приглашениям, массовые гулянья начались на Невском проспекте. Часть главной городской магистрали в этот вечер сделали пешеходной и к многочисленным горожанам, спешащим на "Алые паруса", присоединились футбольные болельщики.

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Петербуржцы приглашали гостей ЧМ-2018 на пиротехническое шоу и пытались объяснить смысл праздника иностранцам, не читавшим произведение Александра Грина "Алые паруса".

Как только загорелись факелы Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова, на трех сценах на Дворцовой площади начался концерт. Символический старт празднику дал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, ударивший в корабельную рынду.

"Вы - наследники великих мыслителей, поэтов, ученых, покорителей космоса, наследники победителей. В вас течет кровь наших великих предков. Впереди у вас большая дорога во взрослую жизнь. С вами наш прекрасный город Санкт-Петербург, с вами наша великая Родина - Россия", - сказал он. Достигать поставленных целей и сохранять традиции пожелала выпускникам министр просвещения Ольга Васильева.

На концерте для выпускников спели Баста, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Алсу и другие исполнители.

Шоу над Невой

Самая большая зрительская аудитория собралась в эту ночь на набережных Невы, где лучшие места занимали задолго до начала праздничного феерверка. Пиротехническое шоу длилось около 20 минут.

В финале праздника по традиции в акватории Невы появился корабль "Три короны" под алыми парусами. На время мероприятия движение транспорта в центре города ограничили и отменили навигацию на Неве.

О празднике

В этом году праздник "Алые паруса" отмечает полувековой юбилей. Впервые петербургские школьники увидели на Неве бригантину под алыми парусами в июне 1968 года.

С 1979 года традиция проведения городского праздника выпускников прервалась и возродилась при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и "Пятого канала" 24 июня 2005 года. Сейчас "Алые паруса" внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20 европейских странах.

По данным городских властей, в прошлом году "Алые паруса" посетили более 2 млн человек.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Полтавченко, Георгий Сергеевич
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