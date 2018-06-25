Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинский омбудсмен грозит "жесткими действиями", если ее не пустят к Сенцову

Общество
25 июня, 12:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июня. /ТАСС

При этом Людмила Денисова не пояснила, что она имеет в виду

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховный рады по правам человека Людмила Денисова пригрозила жесткими мерами в случае отказа российской стороны разрешить ей посещение Олега Сенцова, отбывающего наказание за терроризм в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Смотрите также

Москалькова и Денисова обсуждают возможность совместного посещения Вышинского и Сенцова

Песков не подтвердил получение Кремлем прошения о помиловании Сенцова от председателя СЕ

Украина просит ЕСПЧ обязать РФ допустить Денисову к осужденному Олегу Сенцову

Москалькова в письме украинскому омбудсмену сообщила последние данные о здоровье Сенцова

"Завтра будем уже какие-то более жесткие действия предлагать, - заявила она в прямом эфире из Москвы украинскому телеканалу "Прямой". - Это уже просто невозможно".

Однако отвечать на вопрос о том, что конкретно она имеет в виду, Денисова отказалась. "Я не буду ничего говорить", - сказала омбудсмен.

Поездка Денисовой

Людмила Денисова находится в России с 14 июня. С тех пор она уже несколько раз нарушала достигнутые с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой договоренности о первых посещениях осужденных. Изначально планировалось, что они встретятся 16 июня в Омске и побывают у находящегося там в заключении Дмитрия Штыбликова. Затем Москалькова должна была 18 июня отправиться в Херсон на встречу с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.

Однако все эти планы оказались сорванными. Вместо того, чтобы ехать в Омск, Денисова по собственной инициативе отправилась в ЯНАО на встречу с Сенцовым, но не была к нему допущена. Затем также без предварительного согласования поехала во Владимир, где отбывает наказание Николай Карпюк, а позже попыталась аналогичным явочным порядком посетить в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко.

В результате Татьяне Москальковой пришлось посещать в Омске Дмитрия Штыбликова не со своей украинской коллегой, а с консулом Украины. Оказалась также сорванной ее поездка в Херсон.

После этого омбусмены двух стран уже несколько раз встречались в Москве и вроде бы даже согласовали примерный график посещений заключенных на основе паритетности и взаимности.

Тем не менее приступить к его реализации сторонам никак не удается. Украинский омбудсмен продолжает настаивать на первоочердном посещении Сенцова, который объявил голодовку. По мнению же Москальковой, сейчас ее очередь посещать одного из граждан РФ, отбывающего наказание на Украине, так как Денисовой уже была предоставлена возможность побывать в Омске, которой она не воспользовалась.

Что касается Сенцова, то Москалькова пообещала сама его навестить, чтобы убедиться в его состоянии здоровья. По ее же инициативе Сенцова каждый день посещает уполномоченный по правам человека в ЯНАО, который затем присылает обстоятельные отчеты. Она их также регулярно передает Денисовой.

Президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Путину доложили о задержании подозреваемой в шпионаже Цуркан
3
WP: в случае конфликта с Россией армия США рискует застрять в пробках в Восточной Европе
4
На Украине заявили об испытаниях роботизированного комплекса "Охотник"
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Два человека ранены в результате стрельбы в колледже в Назрани
7
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости