Украинский омбудсмен грозит "жесткими действиями", если ее не пустят к Сенцову

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховный рады по правам человека Людмила Денисова пригрозила жесткими мерами в случае отказа российской стороны разрешить ей посещение Олега Сенцова, отбывающего наказание за терроризм в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Завтра будем уже какие-то более жесткие действия предлагать, - заявила она в прямом эфире из Москвы украинскому телеканалу "Прямой". - Это уже просто невозможно".

Однако отвечать на вопрос о том, что конкретно она имеет в виду, Денисова отказалась. "Я не буду ничего говорить", - сказала омбудсмен.

Поездка Денисовой

Людмила Денисова находится в России с 14 июня. С тех пор она уже несколько раз нарушала достигнутые с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой договоренности о первых посещениях осужденных. Изначально планировалось, что они встретятся 16 июня в Омске и побывают у находящегося там в заключении Дмитрия Штыбликова. Затем Москалькова должна была 18 июня отправиться в Херсон на встречу с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.

Однако все эти планы оказались сорванными. Вместо того, чтобы ехать в Омск, Денисова по собственной инициативе отправилась в ЯНАО на встречу с Сенцовым, но не была к нему допущена. Затем также без предварительного согласования поехала во Владимир, где отбывает наказание Николай Карпюк, а позже попыталась аналогичным явочным порядком посетить в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко.

В результате Татьяне Москальковой пришлось посещать в Омске Дмитрия Штыбликова не со своей украинской коллегой, а с консулом Украины. Оказалась также сорванной ее поездка в Херсон.

После этого омбусмены двух стран уже несколько раз встречались в Москве и вроде бы даже согласовали примерный график посещений заключенных на основе паритетности и взаимности.

Тем не менее приступить к его реализации сторонам никак не удается. Украинский омбудсмен продолжает настаивать на первоочердном посещении Сенцова, который объявил голодовку. По мнению же Москальковой, сейчас ее очередь посещать одного из граждан РФ, отбывающего наказание на Украине, так как Денисовой уже была предоставлена возможность побывать в Омске, которой она не воспользовалась.

Что касается Сенцова, то Москалькова пообещала сама его навестить, чтобы убедиться в его состоянии здоровья. По ее же инициативе Сенцова каждый день посещает уполномоченный по правам человека в ЯНАО, который затем присылает обстоятельные отчеты. Она их также регулярно передает Денисовой.

Президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.