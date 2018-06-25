Полицейский спас около 50 постояльцев хостела в центре Санкт-Петербурга во время пожара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Младший сержант полиции Сергей Овдиенко вместе со стажерами минувшей ночью спас около 50 постояльцев хостела в центре Санкт-Петербурге, где начался пожар. Как сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в отеле в основном проживали иностранные туристы.

"Около двух часов ночи наряд в составе полицейского УМВД России по Адмиралтейскому району младшего сержанта полиции Сергея Овдиенко и двух стажеров патрульно-постовой службы совершал обход территории. В здании жилого дома, где располагается хостел, полицейский заметил дым из окна, по рации сообщил о возможном возгорании в дежурную часть отдела полиции для вызова пожарных. Поднявшись на второй этаж, полицейский обнаружил источник дыма в одной из комнат хостела и бросился будить постояльцев и работников, помогать им выбираться из здания", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, в момент пожара в хостеле находились около 50 постояльцев, большинство из которых - иностранные туристы. Вместе со спасателями полицейский выводил людей из задымленного помещения и оказал помощь иностранной туристке, подвернувшей ногу на лестнице, проводив к машине скорой помощи.

Причины возгорания выясняются. А в полиции решают вопрос о поощрении Овдиенко, который служит в правоохранительных органах чуть больше года.