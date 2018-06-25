Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейский спас около 50 постояльцев хостела в центре Санкт-Петербурга во время пожара

Общество
25 июня, 13:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, июня. /ТАСС

Младший сержант Сергей Овдиенко служит в органах правопорядка чуть больше года. Руководство полиции решает вопрос о его поощрении

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Младший сержант полиции Сергей Овдиенко вместе со стажерами минувшей ночью спас около 50 постояльцев хостела в центре Санкт-Петербурге, где начался пожар. Как сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в отеле в основном проживали иностранные туристы.

Смотрите также

Из многоэтажки в Петербурге из-за пожара эвакуировали 70 человек

Пожар в ТЦ "Меншиков Холл" под Петербургом потушен

В историческом центре Петербурга произошел пожар в двухэтажном здании

"Около двух часов ночи наряд в составе полицейского УМВД России по Адмиралтейскому району младшего сержанта полиции Сергея Овдиенко и двух стажеров патрульно-постовой службы совершал обход территории. В здании жилого дома, где располагается хостел, полицейский заметил дым из окна, по рации сообщил о возможном возгорании в дежурную часть отдела полиции для вызова пожарных. Поднявшись на второй этаж, полицейский обнаружил источник дыма в одной из комнат хостела и бросился будить постояльцев и работников, помогать им выбираться из здания", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, в момент пожара в хостеле находились около 50 постояльцев, большинство из которых - иностранные туристы. Вместе со спасателями полицейский выводил людей из задымленного помещения и оказал помощь иностранной туристке, подвернувшей ногу на лестнице, проводив к машине скорой помощи.

Причины возгорания выясняются. А в полиции решают вопрос о поощрении Овдиенко, который служит в правоохранительных органах чуть больше года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости