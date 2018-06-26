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По Крымскому мосту прошел автопробег по случаю Дня крымско-татарского флага

Общество
26 июня, 14:24 дата обновления: 26 июня, 15:17 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, июня. /ТАСС

Зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек рассказал, что акция станет ежегодной

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© AP Photo

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Несколько десятков автомобилей во вторник приняли участие в автопробеге по Крымскому мосту по случаю Дня крымско-татарского флага. Об этом ТАСС сообщил представитель организаторов акции.

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"В Крыму сегодня отмечают день крымско-татарского флага. В честь этого события по Крымскому мосту прошел автопробег. С двух берегов на встречу друг другу направились две колонны. Они встретились под арками. Участники пробега встречали друг друга приветствием: "салям алейкум, земляки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автомобили были украшены национальным флагом - это полотнище голубого цвета с желтой эмблемой - тамгой. "Крымско-татарский флаг был утвержден в 1917 году на народном курултае. В новой истории крымские татары отмечают этот праздник с 2010 года. В этот день принято украшать свои дома национальными символами", - отметил собеседник ТАСС.

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Зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек рассказал, что автопробег по мосту в честь Дня крымско-татарского флага станет ежегодным. Он уточнил, что в акции приняли участие 150 автомобилей. "День крымско-татарского флага в Крыму - это всегда событие, которое проходит ярко и с особым духом патриотизма, а пробег по Крымскому мосту - это некое отдание почести дороге между полуостровом и материком [другими регионами России]", - рассказал Бальбек.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12%). Крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным.

Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, а рано утром 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до осени запрещено.

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