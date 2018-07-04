Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин утвердил повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей

Общество
4 июля, 2:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Нововведения коснутся документов нового поколения с электронным носителем информации

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Смотрите также

Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей

Правительство поддержало повышение госпошлин на загранпаспорт и водительские права

Совфед одобрил закон, сокращающий на месяц оформление загранпаспорта по месту пребывания

Россияне с 1 февраля могут через МФЦ оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет

Также законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения, содержащих электронный носитель информации.

Кроме того, поправками устанавливается новый вид государственной пошлины - за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Англичане впервые выиграли серию пенальти на ЧМ и вышли в 1/4 финала турнира в России
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В Москве задержан нанесший надпись на памятник футболисту Черенкову у стадиона "Спартак"
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости