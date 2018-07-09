Власти Пензы пообещали в течение полутора месяцев восстановить жилой дом после взрыва газа

ПЕНЗА, 9 июля. /ТАСС/. Восстановление жилого дома в Пензе, в котором 10 июня взорвался газ, займет около полутора месяцев, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии со ссылкой на главу администрации города Виктора Кувайцева.

Вечером 10 июня в четырехэтажном доме на улице Крупской в Пензе произошел взрыв газа. Пострадал работник аварийной службы, которого жильцы вызвали, почуяв запах газа в одной из квартир, - мужчина получил ожоги, его госпитализировали. Взрывная волна выбила стекла и двери, частично рухнули перегородки в одной из квартир. Первоначально ремонт в доме планировалось провести в течение двух недель, однако обследование здания выявило деформацию несущих конструкций стен и перекрытий.

"Вся необходимая документация для проведения восстановительных работ получена, денежные средства для этого из городского бюджета выделены. Работы планируют завершить в течение полутора месяцев. Объем работ большой, так как необходимо будет провести ремонт от кровли до фундамента, это увеличивает сроки ремонта, но в данном случае мы не можем рисковать и должны сделать все основательно", - цитирует пресс-служба слова Кувайцева.

Для стабилизации перекрытий специалисты установили между этажами временные разгрузочные конструкции, в доме отключили газ и горячую воду. Большая часть жильцов из поврежденной части дома переселилась в маневренный фонд, еще две семьи планируется переселить в ближайшее время.

Стоимость восстановительных работ оценивается примерно в 4 млн рублей. При этом ремонт затронет лишь само здание - за чей счет будет проводиться восстановление поврежденных квартир, решит суд, отметили в пресс-службе мэрии.