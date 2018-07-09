Турагенты уходят от "Натали Турс" из-за невозврата денег за аннулированные туры

МОСКВА, 9 июля./ТАСС/. Турагенты, до сих пор не получившие возвраты по отмененным турам от старейшего туроператора России "Натали Турс", готовы уходить к конкурентам. Об этом говорится в сообщении ассоциации туроператоров России (АТОР), опубликованном в понедельник на сайте организации.

"Турагентства пока не видят возвратов за аннулированные туры (от "Натали Турс" - прим. ТАСС), а франчайзинговые агентства туроператора активно меняют вывески и уходят к конкурентам. Главы крупных сетей туристических агентств "Глобал Трэвел" и "Розовый Слон" на момент вечера воскресенья не располагали информацией о каких-либо возвратах от "Натали Турс" их агентствам", - говорится в сообщении.

Как информировали в АТОР со ссылкой на главу сети "ТБС" Рашада Мамедова, достоверно известно всего о двух случаях возврата средств двум турагентствам из Нижнего Новгорода и Москвы. Однако, по данным Мамедова, эти возвраты были произведены за туристов, которые уже находились на отдыхе и были вынуждены оплачивать свои отели самостоятельно.

Общая сумма выплат, по данным главы сети "ТБС", составила 800 тыс. рублей - а это как раз те самые деньги, о которых глава "Натали Турс" говорил 5 июля на своей страничке в Facebook как о "направленных на прямые выплаты агентствам". Таким образом, выделенных "Натали Турс" денег на выплаты пока хватило всего на два агентства, отметили в АТОР.

В ассоциации добавили, что остальные турагенты по-прежнему ждут возвратов. За аннулированные туры их клиентов, только собирающихся на отдых, деньги еще, по всей видимости, не получены никем. По состоянию на поздний вечер воскресенья, 8 июля, в профильных агентских группах в соцсетях и мессенджерах, численность которых варьируется от 600 до нескольких тысяч участников, нет никакой достоверной информации или прямых свидетельств о каких-либо еще прошедших возвратах денежных средств турагентам по аннулированным заявкам, уточнили в АТОР.