Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Россия впервые попыталась дать системный идеологический отпор посягательствам на свой суверенитет. Временная комиссия Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны представила на прошлой неделе свой стартовый ежегодный доклад, готовившийся во взаимодействии с МИД и силовиками. Первый блин в целом комом не вышел, хотя без комков и не обошлось.

Основным содержанием доклада стала заочная полемика с Вашингтоном. Один из разделов документа целиком посвящен "вмешательству во внутренние дела суверенных государств как инструменту внешней политики США". Со ссылкой на "объективный анализ, основанный на достоверных данных", составители однозначно утверждают, что "из существующих сегодня государств Земли абсолютным и несомненным лидером по противоправным действиям являются США".

Правда, само по себе вмешательство Соединенных Штатов в дела других стран по всему миру — это политическая аксиома, не требующая доказательств. Даже сами американцы ее не отрицают, а лишь оправдывают — главным образом ссылками на свои "добрые намерения". Об этом в очередной раз напомнил на днях президент России Владимир Путин.

В интервью американскому телеканалу NBC он рассказал, что "совсем недавно" в очередной раз поднимал эту тему "на очень высоком уровне", а в ответ услышал: "Да, мы вмешиваемся, но мы имеем право на это, потому что мы несем демократию, а вы нет, вы не можете". "Вы считаете, это цивилизованная, современная постановка вопроса в международных делах?" — сдержанно спросил собеседницу-американку российский лидер.

Соответственно, и авторы нового сенатского доклада, по их собственному признанию, старались не столько доказать очевидное и бесспорное, сколько ввести его в системный контекст. Давали определения, в том числе самих понятий госсуверенитета и вмешательства в него, приводили экскурсы в историю. При этом предупреждали, что не подменяют следственные или судебные органы, а дают политическую оценку анализируемым событиям и фактам, предлагают на этой основе собственные выводы и рекомендации и готовы нести за них ответственность. Хотя раздел с законодательными предложениями отнесен к закрытой части документа.

Приведены и некоторые количественные оценки. Согласно докладу, "комиссия выявила как минимум 120 случаев" противоправного вмешательства США в дела других стран за период с 1946 по 2017 год. Уточняется, что такие действия совершались "в отношении свыше 60 государств — членов ООН (включая РФ и страны СНГ) на всех континентах", причем "как военными, так и не военными методами". Зачастую это делалось чужими руками: "с помощью младших партнеров" США, а также "зависимых от них международных организаций (особенно НАТО)".

Только бесспорные эпизоды

Представляя документ на пресс-конференции в ТАСС, сенаторы Андрей Климов и Олег Морозов подчеркивали, что отбирали только бесспорные эпизоды. Это действительно так. В докладе приведен целый ряд конкретных и широко известных примеров: от совершенных в прошлом веке расправ над Патрисом Лумумбой в Конго и Сальвадором Альенде в Чили до телефонного разговора высокопоставленных американских дипломатов на киевском "майдане" в январе 2014 года о распределении ключевых портфелей в нынешнем украинском правительстве.

Вместе с тем раздел доклада, посвященный "результатам мониторинга попыток вмешательства извне в суверенные дела России", согласно заголовку, почему-то ограничен лишь периодом с 2011 по 2017 год. То есть, например, кампании по выборам президента России в 1996 году, включая и нашумевший эпизод с "коробкой из-под ксерокса", авторы заведомо не касаются. Хотя в самом разделе они и утверждают, что "попытки вмешательства извне во внутренние дела РФ происходят постоянно, фактически с момента провозглашения российской независимости".

Более того, на их взгляд, "в первый период (с момента распада СССР и приблизительно до 2006–2008 годов) многие попытки откровенного и зачастую неприкрытого иностранного вмешательства в наши внутренние дела либо воспринимались чуть ли не как благотворное влияние цивилизованного Запада на посткоммунистическую Россию, либо (начиная с 2000 года) они уже не поощрялись, но и не получали должного системного отпора". Впрочем, по убеждению составителей документа, ни эти, ни последующие усилия такого же рода "не смогли заметным образом повлиять как на ход избирательных кампаний, так и на волеизъявление граждан РФ в процессе голосования".

Законодатели также подчеркнули, что сама современная Россия "не занималась и не занимается экспортом идеологии", а наоборот, "категорически осуждает вмешательство во внутренние дела любых суверенных государств". Кстати, как мне подтвердили недавно российские официальные лица, Москва предлагала и предлагает Вашингтону по-честному договориться о невмешательстве во внутренние процессы в обеих странах, но США от этого пока уклоняются.

Краш-тест для составителей доклада

Как человек, много лет проработавший в Вашингтоне, изучавший американский агитпроп изнутри и по мере сил ему противостоявший, я приветствую публикацию доклада о защите суверенитета РФ. Давно пора обобщать, систематизировать и обнародовать информацию из этой и других областей, в которых американцам слишком долго и слишком многое сходит с рук.

Но уж если бить в эту мишень, то без промаха. Да, нынешний доклад — всего лишь дебют, первый шаг. Но поскольку работа по его подготовке велась более полугода, плоды ее, как мне кажется, могли бы быть и более убедительными, выверенными и аккуратными

Например, на мой взгляд, в тексте многовато ссылок на американские источники, в том числе не самые авторитетные. Один Збигнев Бжезинский (представленный, кстати, исходно как "известный американский инсайдер") цитируется аж шесть раз (а если считать технические ссылки на труды, откуда взяты цитаты, то 12). Но он хоть действительно считался в конце жизни одним из гроссмейстеров американской геостратегии. А кому теперь нужен публицист и отставной цэрэушник Том Брейден, тоже уже покойный? О нем и в Америке-то давно все забыли…

Кстати об "инсайдерах". По словам составителей доклада, "западная санкционная атака 2014–2018 годов не только оказалась своеобразным краш-тестом российского суверенитета, но и сплотила российское общество". Тезис хороший, но ведь это даже не цитата, а авторский, то есть русский текст. Почему же было не использовать нормальное русское выражение "испытание на прочность", означающее ровно то же самое? Тем более что сами авторы, по их словам, намерены в ближайшей перспективе углубленно заняться "угрозами… в сфере культуры".

Зловредные "институты Брунгса и Канна"

Даже в журналистике принято различать новость и комментарий, который сам по себе фактом не является. Если мы хотим, чтобы к нашим словам относились серьезно, то, наверное, не стоит ссылаться на комментарии нашего МИД или даже Кремля как на истину в последней инстанции — факт, подтверждающий некий тезис. Кстати, сам я выше цитировал слова Путина не потому, что их произнес именно президент, а потому, что он приводил новую информацию о недавнем контакте на высоком уровне с США.

При этом я, конечно, исхожу из того, что это был контакт с представителем действующей вашингтонской администрации. В целом при описании американских подходов, учитывая принятую в США систему "сдержек и противовесов", стоило бы четко разграничивать официальные и неофициальные источники, включая публикации в СМИ, аналитику исследовательских центров и позиции собственно власти. А внутри властных структур я бы отдельно выделял еще и подходы оппозиции, если уж на них ссылаться, как это сделано в докладе.

Наконец, тексту очень не помешал бы просто грамотный корректор, причем и с русским, и с английским языками и знанием реалий. Например, я не сразу догадался, что "Институт Брунгса" и "Институт Канна", упомянутые среди "прозападных НПО, которые в той или иной мере проявили себя в попытках деструктивного воздействия на российский политический процесс", — это прекрасно мне известные и далеко не самые одиозные с точки зрения отношения к России вашингтонские аналитические центры — институты Брукингса и Кеннана.

Конечно, в американских документах о России, включая доклады разведки, встречаются образцы и куда более развесистой клюквы. Но мы-то хотим быть лучше…

Кооперация против замалчивания

Тогда, кстати, и в других странах отношение к российским докладам (наверное, все-таки сенатским, а не сенаторским, как в тексте, хотя Совет Федерации — не Сенат) может стать более внимательным и заинтересованным. Тем более что нам сам Бог велел кооперироваться в данной сфере с зарубежными партнерами: американцы-то занимаются своим "демократизаторством" не только у нас, а по всей планете. Я спрашивал об этом Климова и Морозова, и они подтвердили, что работа такого рода уже ведется, в том числе в наиболее влиятельных межпарламентских организациях, и планы ее продолжения и активизации тоже есть. Предполагается и распространение доклада на иностранных языках.

Что касается самой Америки, там публикации подобного рода пока принято просто игнорировать и замалчивать. Я поискал в интернете и даже поспрашивал знакомых на Капитолийском холме, но откликов на доклад пока не обнаружил, не считая разве что заметок "Голоса Америки" ("Комиссия Совфеда бездоказательно обвинила США в посягательстве на государственный суверенитет России") и РС/РСЕ ("Радио "Свобода" не подрывает российские президентские выборы"). Но этих-то пропагандистов хлебом не корми, дай только подискутировать на эти темы — им за это деньги платят.

При этом, правда, авторы нашего доклада считают, что отклики на их работу поступили, причем из самого солидного источника и даже в упреждающем порядке. По их словам, "трудно считать случайным появление в газете The New York Times 17 февраля 2018 года большой публикации, в которой признаются до 80% случаев уже выявленных российской комиссией в качестве вмешательства США в суверенные дела других стран".

Статья у флагмана американской журналистики действительно была и действительно примечательная; я и сам о ней писал в той же колонке о невмешательстве. Действительно ли она призвана была стать противовесом докладу, судить трудно. Я спрашивал об этом Климова, и он признал, что прямых подтверждений тому нет. Но добавил, что судит "по косвенным признакам, по аргументации, по срокам". "Таких совпадений не бывает, — сказал сенатор. — Мы же не дети".

Демонтируют ли США рейгановскую "инфраструктуру демократии"

Как бы то ни было, сам доклад будет иметь продолжение. В частности, в нем самом анонсировано, что уже в июле нынешнего года начнется "публикация Черной книги вмешательства в дела суверенных государств". Надо полагать, опять-таки прежде всего со стороны США, их друзей и союзников. А там уже и обновление доклада будет не за горами. Оно планируется на конец нынешнего — начало будущего года.

Я буду ждать. Интересно, например, действительно ли к тому времени в США начнется "демонтаж рейгановской "инфраструктуры демократии", о чем в паническом тоне писала на днях The Washington Post. Судя по этой публикации, под топор бюджетных ограничений и реорганизации в Вашингтоне может попасть Национальный фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy) — едва ли не главный глобальный рассадник "демократизаторских прожектов" США. И конечно, любопытно, как это воспримут и прокомментируют в нашем Совете Федерации.

Так что лиха беда начало. Как сказали бы в Америке, don’t mess with our sovereignty. Руки прочь от нашего суверенитета!