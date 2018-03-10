Путин: Россия готова к диалогу с США и не приемлет вмешательства в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона, предположения о российском вмешательстве в американские выборы, ситуация в Сирии, мнение о Дональде Трампе и предстоящие президентские выборы в РФ - эти и другие темы затронул президент России Владимир Путин в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли.

Оно транслировалось в пятницу вечером в США в переводе на английский язык.

Готовность к диалогу

Москва всегда готова к диалогу по самому широкому кругу вопросов, подчеркнул Путин. "Мы готовы когда угодно обсудить любые вопросы, включая ракеты, киберпространство и контртерроризм", - отметил он.

"Давайте спокойно сядем, поговорим и решим все вопросы, - добавил российский лидер. - Я считаю, что нынешний президент [Трамп] хочет сделать это, но есть силы, которые не дают ему это сделать".

Ответственность за нынешнюю напряженность в двусторонних отношениях он возложил на США.

"Не мы обозначили вас как своих врагов. Вы приняли такое решение. На уровне Конгресса. И включили Россию в список своих врагов", - сказал Путин.

"Зачем вы это сделали?" - задал вопрос он.

Невмешательство РФ и постоянное вмешательство США

Путин категорически отверг предположения о вмешательстве России в американские выборы. "Мы не ставим перед собой такую цель, как вмешательство в выборы, - заявил он. - Мы не видим, какой цели мы можем достичь, предпринимая подобное вмешательство. Нет у нас такой цели".

"Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью?" - добавил президент.

В то же время он указал на постоянное вмешательство со стороны США. "Мы говорим им, на очень высоком уровне, но вы постоянно вмешиваетесь в нашу внутриполитическую жизнь, - отметил Путин. - Вы можете себе это представить? Этого даже не отрицают".

На повторный вопрос Келли, считает ли он, что США регулярно вмешиваются в дела РФ, последовал ответ: "Постоянно". "Но Россия не вмешивается в дела США, - продолжил глава государства. - И не имеет таких намерений. Это невозможно сделать".

"Прежде всего, у нас есть собственные принципы, которые не допускают вмешательства в наши внутренние дела, - напомнил он. - И мы не вмешиваемся во внутренние дела других. Это наши принципы".

Экстрадиция невозможна

Так же прямо Путин ответил и на вопрос о том, может ли Россия выдать США тех лиц, которых Вашингтон обвинил во вмешательстве в американские выборы.

"Россия не экстрадирует своих граждан, как и Соединенные Штаты, - подчеркнул он. - Разве Соединенные Штаты экстрадируют своих граждан кому-нибудь? Это во- первых. Во-вторых, я не вижу, что они совершили что-то противозаконное".

При этом президент сообщил, что обвиненные во вмешательстве в выборы россияне "не являются государственными служащими" и "не представляют правительство и интересы российского государства". Он сказал, что речь может идти о лицах с несколькими гражданствами или о тех, кто имеет вид на жительство в США.

"Может быть, американцы заплатили им за эту работу, откуда вы знаете? Я не знаю", - отметил Путин. Он также не исключил, что указанные лица, "будучи в России, работают на американские компании".

"Может, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов", - добавил глава государства.

Правда о ситуации с химоружием

Затронув вопрос о ситуации в Сирии, в частности утверждения о якобы применяемом сирийскими властями химическом оружии, Путин подчеркнул, что реальная ответственность за эти преступления лежит на экстремистских группировках.

"Это результат действий преступников и радикальных элементов, террористов, которые совершают эти преступления для того, чтобы обвинить президента [Сирии Башара] Асада", - сказал он.

"Мы знаем о планах повстанцев сделать так, чтобы выглядело, будто сирийская армия использует химическое оружие", - продолжил российский лидер, отметив, что такие попытки "имели место в не столь отдаленном прошлом".

По его словам, вооруженная сирийская оппозиция использует обвинения против правительства арабской страны в применении боевых отравляющих веществ в качестве "оправдания для того, чтобы консолидировать усилия для борьбы с Асадом".

Путин напомнил, что до сих пор не было проведено полноценного расследования указанных инцидентов. "Необходимо тщательное расследование на месте со сбором доказательств, - указал он. - Ничего этого сделано не было".

Планов менять конституцию нет

Четкий и недвусмысленный ответ Путина последовал и на вопрос о возможности изменения Конституции РФ в части, касающейся сроков пребывания на посту главы государства. "Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Президент также подверг критике "так называемых экспертов" из США, полагающих, что ему нужно сохранять свой пост ради собственной безопасности. "Почему вы так уверены в том, что люди, которые приходят к власти в России после меня, захотят уничтожить все, что я сделал за последние несколько лет?" - задал он встречный вопрос, выразив уверенность в том, что в будущем к руководству страной придут те, кто захочет укрепить государство.

Коснувшись вопроса ведущей, мог ли бы президент РФ "помиловать" Алексея Навального, чтобы тот составил конкуренцию на выборах, Путин сказал: "Я хотел бы сотрудничать с этими людьми и готов к этому. Мы пытаемся сделать Россию более сильной, конкурентоспособной, более эффективной страной, страной, которая опирается на свои силы. Такие люди есть". "Помиловать можно любого человека, если он этого достоин", - добавил российский лидер.

Отвечая на вопрос о вероятности переизбрания на предстоящих выборах на пост президента, он указал на то, что это зависит от воли соотечественников. "Посмотрим, как решат российские избиратели", - заявил Путин.

Мнение о Трампе

Он также сообщил, что никогда не встречался с Трампом до участия последнего в выборах в США. "Нет, я никогда не был с ним знаком до его президентства, до того, как он выдвинул свою кандидатуру", - отметил глава российского государства.

Он не согласился с утверждением о том, что Трамп избегает критики в его адрес. "Я думаю, что он не ко мне лично трепетно относится, - сказал Путин. - Я думаю, что он - опытный человек, он - бизнесмен с большим опытом, и он понимает, что если есть необходимость установить отношения сотрудничества с кем-то, то необходимо относиться к вашему нынешнему или потенциальному партнеру с уважением. Это, во- первых, чисто прагматичный подход".

"Во-вторых, даже несмотря на то, что он работает первый президентский срок, он быстро учится и хорошо понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными обвинениями и оскорблениями - это путь в никуда", - подчеркнул российский лидер. "Если вы обратили внимание, я всегда проявляю к моим коллегам, не только в США, но и в Европе, в Азии, неизменное уважение", - добавил он.

На вопрос ведущей о том, считает ли Путин Трампа "яркой личностью", последовал ответ: "Возможно".

Вопросы о ПРО и ядерном оружии остались за кадром

В интервью, транслировавшееся в пятницу в течение часа, не были включены показанные ранее Эн-би-си фрагменты, в которых президент России остановился на последствиях выхода США из Договора по ПРО, подчеркивал мысль о том, что новейшие системы стратегического оружия, создаваемые в России, - это ответ на односторонние действия Вашингтона, а также указывал на необходимость совместных действий против международного терроризма. В то же время телекомпания смонтировала интервью таким образом, чтобы его периодически перебивали вставки с критическими высказываниями американских политиков.