Кому достанется Южная Сирия

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Каменистая равнина Хауран к югу от Дамаска, куда уходили когда-то безмолвствовать христианские пустынники, стала местом новой схватки сирийской армии с бандами террористов. К этому региону, находящемуся вблизи границ с Израилем и Иорданией, где год назад была установлена зона деэскалации, приковано в эти дни внимание всех сторон, затронутых в сирийском конфликте.

Войска возобновили военные действия 18 июня после формального перемирия на месяц мусульманского поста Рамадан и за семь дней блокировали бандформирования в Ладжате, отрезав их от линий снабжения. Как пояснил военный эксперт Мухаммед Баллут, в случае успеха операции войска смогут выйти на этом направлении к городам Хирак и Босра-эль-Харир. Это позволит им приблизиться к границе с Иорданией, используя объездную дорогу в обход района Хирбет-Газзаля, где находится крупный форпост вооруженной оппозиции.

Примирение или капитуляция

Бои идут сейчас на востоке провинции Дераа, рядом с административной границей с соседней Эс-Сувейдой. Расположенные там в скалах пещеры террористы используют в качестве своих баз и совершают оттуда неожиданные вылазки. При этом их атакам подвергаются не только населенные пункты, находящиеся под защитой правительственных сил, но и те селения, которые контролируют отряды вооруженной оппозиции.

Так, в Дейр-Даме боевики из бригады "Альвият аль-Омари", объявившие ранее о переходе на сторону правительства, позвали 22 июня на помощь сирийских военнослужащих, чтобы дать отпор крупной банде террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

По сведениям новостного портала "Сурия аль-Эн", в мае-июне не менее 20 полевых командиров и местных старейшин поплатились жизнью за то, что вступили в переговоры с властями, чтобы заключить соглашение о локальном примирении. Они стали мишенями непримиримых фракций.

Как рассказала обозреватель телеканала "Аль-Маядин" Дима Насыф, сирийской армии противостоят в Южной Сирии около 50 вооруженных группировок общей численностью свыше 30 тыс. боевиков. В Дераа они контролируют 70% территории провинции, в руках сирийских военнослужащих находятся пока только центральные районы вдоль шоссе Дамаск — Амман. Армейские плацдармы преднамеренно созданы в городах Эзраа, Саманейне и Шейх-Мискине, занимающих выгодное стратегическое положение на пересечении дорог, что позволяет войскам при необходимости быстро перемещаться и наносить удары. Однако основной контрольно-пропускной пункт Насиб остается под контролем боевиков. Выход к нему по альтернативному шоссе Эзраа — Ладжат — Эд-Доур, как считает Насыф, позволит возобновить транспортное сообщение с Иорданией до освобождения остальной части провинции Дераа.

Другая операция проводится в так называемом "треугольнике смерти", где до создания зоны деэскалации шли ожесточенные бои на стыке провинций Риф-Димашк, Дераа и Эль-Кунейтра. Большая часть бандформирований прижата там к линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах, которая находится всего в 40 км от Дамаска. А в долине реки Ярмук в живописном местечке Мзейриб орудует банда террористов, связанная с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По свидетельству Насыф, командование ВС республики перебросило в июне значительные армейские подкрепления на юг Сирии.

"Тот факт, что на военном аэродроме в Хальхале появились элитные формирования "Силы тигра" под командованием генерала Сухейля Хасана, участвовавшие ранее во всех решающих сражениях на сирийских фронтах, говорит о самых серьезных намерениях Дамаска", — указала она.

Насыф полагает, что правительственные войска будут придерживаться в южных районах той же тактики, что и в Восточной Гуте, т.е. "будут окружать один за другим форпосты и принуждать противника к капитуляции".

"Значительная часть полевых командиров готова пойти на сделку с властями после семилетней конфронтации, однако такому развитию событий препятствуют их зарубежные хозяева", — отметила Насыф.

Президент Башар Асад в интервью телеканалу "Аль-Алям" возложил на США ответственность за срыв соглашения о локальном примирении в южных районах. Он заявил, что Соединенные Штаты и Израиль "оказывают давление на боевиков с тем, чтобы не допустить мирного урегулирования и разоружения бандформирований". По словам Асада, "на юге Сирии или будет достигнуто локальное примирение, или этот регион будет освобожден силой".

Мобилизация в стане боевиков

Создание зоны деэскалации в Южной Сирии, которая включает в себя три провинции: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, было согласовано представителями России, Иордании и США в июле 2017 года. Договоренность о перемирии на юго-западе Сирии была достигнута на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге 7 июля. Однако, как утверждают в Дамаске, незаконные вооруженные формирования с тех пор неоднократно нарушали режим прекращения огня и вели обстрелы населенных пунктов и жилых кварталов в городе Дераа (110 км от Дамаска), которые находятся под защитой сирийской армии.

После вывода боевиков из Восточной Гуты и лагеря беженцев Ярмук в окрестностях сирийской столицы командование ВС республики не скрывало, что его следующей целью станет установление контроля над границей с Иорданией и открытие транспортного коридора по шоссе Дамаск — Амман. Соседнее Хашимитское Королевство, переживающее острый экономический кризис, за последние месяцы неоднократно направляло сигналы сирийскому правительству о своей заинтересованности в скорейшем возобновлении товарооборота с Сирией и Ираком.

В Вашингтоне сразу встревожились по поводу начавшейся операции на юге Сирии. Законные действия сирийских властей были преподнесены США как попытка подорвать сложившееся год назад статус-кво у границ Иордании и Израиля. Госдепартамент предупредил Дамаск "о решительном и подобающем ответе", который может последовать на его "провокационные шаги".

Концентрация правительственных сил вблизи фронтовых линий на юге Сирии вызвала ответную реакцию вооруженной оппозиции. Воодушевленные реакцией Вашингтона полевые командиры объявили повышенную боеготовность в своих рядах и начали мобилизацию в подконтрольных им районах. Как сообщила сирийская газета "Аль-Ватан", с иорданской территории бандформирования получили поставки дополнительных вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы TOW американского производства, которые способны поражать цели на расстоянии 8 км. Эти комплексы могут быть использованы также против вертолетов сирийских ВВС.

"Мы будем соблюдать по-прежнему наши обязательства, вытекающие из соглашения о создании зоны деэскалации, однако если режим попытается нас атаковать в любом секторе юга, то произойдет извержение огненного вулкана", — предупредил командир бригады "Шабибат эс-Сунна" Насим Абу Арра. Это формирование входит в состав так называемой Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Западом.

Реакция Израиля

Не остался в стороне и Тель-Авив, со стороны которого была выражена серьезная обеспокоенность по поводу появления у оккупированной части Голанских высот (аннексированы Израилем в 1981 году) бойцов ливанской "Хезболлах" и других проиранских шиитских отрядов, сражающихся на стороне сирийской армии. Израильтяне, а следом за ними иорданцы ранее уже требовали отвода этих сил на 20−25 км от границы.

Следует отметить, что Израиль пристально следил и продолжает следить за иранской активностью в Сирии и за последние полгода неоднократно наносил ракетные удары по базам, на которых находятся иранские военные советники. Так, 30 апреля, например, в 10 км от Хамы в центральной части Сирии был уничтожен крупный склад иранских вооружений.

По данным телеканала "Скай ньюс — Арабии", тогда погибли 26 человек, большинство из них — проиранские шиитские бойцы. 17 июня израильский удар был нанесен по позициям иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", действующего в районе Эль-Хира рядом с КПП в Бу-Кемале (440 км от Дамаска) на сирийско-иракской границе. Число убитых и раненых, согласно сведениям иракских источников, превысило на этот раз 50 человек.

В этой связи газета "Аш-Шарк аль-Аусат" привела высказывание командующего северным военным округом Израиля генерала Йоэля Стрика по поводу иранской военной экспансии в Сирии. "Проект создания "шиитского полумесяца", который протянется от Ирана до Средиземного моря через территорию Ирака, Сирии и Ливана, неприемлем для нас и несет угрозу Израилю", — сказал генерал, заподозрив Тегеран и "Хезболлах" в планах создать плацдарм на юге Сирии для нападения на еврейское государство. По словам Стрика, Израиль "будет принимать все меры, какие он сочтет нужными, для защиты своей безопасности".

Судьба базы в Эт-Танфе

Эксперт Мухаммед Баллут отмечает, что в этой сложнейшей геополитической ситуации высокий профессионализм показала дипломатия России, вступившая в контакты со всеми затронутыми сторонами "с целью остановить тенденцию к военной эскалации с самыми опасными последствиями". По его словам, благодаря этим усилиям "созревает" новое соглашение по урегулированию положения в зоне деэскалации в Южной Сирии, которое будет предусматривать "возвращение сирийской армии на линию соприкосновения 1974 года на Голанах и размещение российской военной полиции в районах, где будет достигнуто локальное примирение". Что касается формирований непримиримых сил в составе ССА, то примерно 10−12 тыс. боевиков с их семьями будет предложено эвакуироваться в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии, которая находится под контролем вооруженной оппозиции. В Идлибе также создана зона деэскалации, где ведущая роль отведена Турции.

"Сигналом о том, что Россия и США вступили в тесное взаимодействие, стало послание, переданное в четверг из Вашингтона полевым командирам, настроенным на военную конфронтацию с режимом. Им рекомендовали не провоцировать сирийскую армию", — отмечает Баллут.

Самым сложным в разблокировании конфликтной ситуации в Южной Сирии, однако, остается вопрос об отводе отрядов проиранских шиитских бойцов. По свидетельству лондонского аналитика Ибрагима Хмейди, со стороны Израиля в последнее время были ужесточены требования. "Тель-Авив настаивает на отводе проиранских сил на расстояние 80 км от границы, т.е. за черту Дамаска", — сообщил он. По сведениям этого аналитика, Тегеран выдвинул встречное условие, предложив Соединенным Штатам в обмен на уход от границы с Израилем демонтировать американскую военную базу в Эт-Танфе.

Правительственные войска, которые преследуют банды террористов ИГ в Сирийской пустыни, находятся сейчас в 50 км от Эт-Танфа. Это база США создана на стратегическом шоссе, связывающем Дамаск и Амман с Багдадом. Как подчеркивает Хмейди, иранское требование о демонтаже этого военного объекта на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании ставит США перед трудной дилеммой. Ведь одной из основных целей американского вмешательства в Сирии (помимо борьбы с ИГ) было взять под свой контроль "сухопутный коридор, существующий между Тегераном и Дамаском, который позволяет Ирану осуществлять свою экспансию на Ближнем Востоке".