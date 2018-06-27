Порядок против хаоса: о чем генсек ООН говорил в Москве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

"Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова", — говорит один мой приятель, стихийный философ-фаталист. Конечно, он имеет в виду собственное бренное существование, но и жизнь всего мира по большому счету тоже привольно течет сама собой, не очень-то сообразуясь с попытками направить ее в любое рукотворное русло. Люди, страны и международные организации, включая ООН, конечно, пытаются ее упорядочить, но сознают, что им отнюдь не все подвластно. Нередко в самых разных сферах — от политики до футбола — приходится уповать на известный принцип: делай что должно, и будь что будет.

Это подтвердил на днях рабочий визит в Москву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Судя по его высказываниям, он считает, что мы сейчас находимся на развилке между рациональным подходом международного сообщества к решению общих проблем и сползанием в пучину иррациональности и хаоса, при котором "названием игры становятся непредсказуемость и безнаказанность".

"Я по натуре оптимист. И считаю, что мы переходим к многополярному миру, в котором, очевидно, будет необходимо укреплять многосторонние организации", — сказал административный глава ООН, выступая на заседании дискуссионного Валдайского клуба. — Но я понимаю, что кто-то со мной не согласится. Скажет, что мы просто живем в хаотичном мире, что хаос — новая норма".

Гутерриш выразил надежду, что прав в своем убеждении, и допустил, что если это так, то "сейчас ситуация сложная", но "она будет развиваться в правильном направлении". А если нет — "в ближайшие десятилетия нас ждут неприятности", констатировал Гутерриш.

"Старая норма"

Представитель Валдайского клуба Федор Лукьянов, который вел дискуссию, уточнил, что на самом деле хаос — "не новая, а старая норма" для международных отношений. На его взгляд, исключением является скорее как раз нынешний период существования ООН, пытающейся поддерживать мир, стабильность и безопасность на международной арене.

Собственно, и сам Гутерриш по ходу своего выступления признавал, что многополярность не панацея.

Перед Первой мировой войной Европа была многополярной, но это все же не уберегло ее от кровавой бойни, поскольку не было многосторонних механизмов управления и общепризнанных правил игры в международных отношениях, напомнил он.

"Я глубоко убежден, что нужны сильные глобальные демократические механизмы управления и порядок на основе международного права и законов", — сказал генеральный секретарь ООН. Непредсказуемость порождает ощущение небезопасности и подрывает доверие, пояснил он, а "дефицит доверия" в отношениях между государствами, а также в отношении людей к институтам власти — это на сегодняшний день "главное препятствие для рационального решения проблем".

Не чья-то прихоть

Дискуссия напомнила, что переход к многополярности не чья-то прихоть. Еще совсем недавно в мире существовала двухполярная система — противостояние между Востоком и Западом в годы холодной войны. Сейчас о ней вспоминают иной раз чуть ли не с ностальгией как о времени сравнительной ясности и определенности в международных отношениях.

Об этом, кстати, упоминал и Гутерриш, считающий, что нынешняя ситуация может быть даже опаснее, поскольку в ней нет прежних механизмов предотвращения конфликтов. Но все же не стоит забывать, что мир тогда поддерживался за счет равновесия страха, угрозы взаимного гарантированного уничтожения. На английском языке безумие было заложено даже в название этой доктрины — MAD (Mutually Assured Destruction).

После окончания холодной войны и распада СССР в какой-то момент показалось, что мир стал однополярным. На гребне "победной" эйфории в США даже приобрела популярность книжка о "конце истории". Но момент тот быстро промелькнул, униполярное устройство оказалось еще менее устойчивым, чем биполярное. И самое наглядное подтверждение тому — нынешнее недовольство американцев тем самым миропорядком, который они, по их же собственным словам, строили и защищали.

Теперь они жалуются на союзников, отказывающихся нести справедливую, по мнению Вашингтона, долю расходов на общую безопасность, и пытаются "закрутить гайки" финансовой дисциплины в НАТО. Требуют пересмотреть правила международной торговли, в том числе в ВТО и НАФТА. Ставят под сомнение будущее американо-российских соглашений по контролю над вооружениями (ДСНВ, ДРСМД). Отказываются от других международных договоренностей, включая Парижское соглашение по климату и иранскую ядерную сделку. Сокращают финансирование ООН и выходят из некоторых ее структур, включая ЮНЕСКО, занимающуюся вопросами образования, науки и культуры, и Совет по правам человека (СПЧ).

"Уходить от зависимости"

Гутерриша, естественно, все это тревожит. В Москве его даже спрашивали, не могут ли США вообще выйти из ООН. Но такую возможность он исключил, напомнив в интервью RT, что основные свои бюджетные обязательства перед организацией Вашингтон все же пока выполняет. Выразил надежду и на возвращение США в структуры, которые назвал "периферийными". Хотя и непонятно, как можно считать периферийной для США ту же правозащитную тематику, которую сама американская пропаганда всегда выпячивала на первый план.

При всем том Гутерриш говорил и о необходимости уходить от "зависимости ООН от одной-двух стран".

На его взгляд, надо "создавать условия" для того, чтобы "множество" участников международных процессов играли в них все более значимую роль, причем "независимо от того, что делают США". И это уже происходит: "страны на самом деле все активнее работают в ООН, и это очень отрадно", сказал глава организации.

Кстати, рассказывая о своих планах административных реформ, он затронул интересную и важную тему — кадровый состав Cекретариата ООН. По его словам, он намерен добиваться там большего равенства мужчин и женщин, заниматься "перебалансировкой между Востоком и Западом и между Севером и Югом", а также искоренять "языковое преимущество" англосаксов и в целом внедрять "культуру беспристрастности". Для решения последней задачи, по его признанию, необходимо "противостоять нажиму" наиболее влиятельных стран, оказываемому не только через их собственных граждан, работающих в cекретариате, но и через граждан третьих стран.

"Помогу всем, чем могу"

Находясь в российской столице, Гутерриш подчеркивал и свое стремление всемерно способствовать нормализации отношений между Россией и США. На мой вопрос, что конкретно он может сделать в этом направлении, он заверил, что готов предлагать любые свои услуги, которые могут оказаться востребованными, хотя возможности его заведомо ограничены, и он во всяком случае не в состоянии "посредничать между двумя ключевыми державами, у которых имеются собственные каналы общения".

"Если я могу быть в чем-то полезен, я это сделаю, предложу свои услуги, — уточнил собеседник. — Я глубоко убежден, что этим двум державам важно объединять усилия для решения мировых проблем".

Среди таких проблем он выделял ситуацию в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, где, по его убеждению, геостратегические интересы России и США в целом совпадают. По его словам, эту точку зрения он отстаивал не только в Москве, но и ранее в Вашингтоне.

Специалисты, с которыми я беседовал, считают, что если усилия Гутерриша будут способствовать успеху российско-американской встречи на высшем уровне, ожидаемой в июле в Вене, то это само по себе станет важным побочным итогом его визита в Россию.

Политические жесты

Визит этот, по общему мнению, прошел весьма успешно. Принимая гостя, Владимир Путин отметил, что их очередная встреча состоялась в те дни, когда Россия председательствует в Совете Безопасности ООН и когда отмечается 70-летие работы представительства ООН в Москве. "Мы всегда выступали и выступаем за то, чтобы ООН играла лидирующую, центральную роль в международных делах", — сказал российский лидер.

Понятно, что такая поддержка особенно важна для Гутерриша в момент, когда США поворачиваются к ООН если не спиной, то как минимум боком.

Ну и, конечно, не случайно визит состоялся во время проведения в России чемпионата мира по футболу. Гутерриш, возглавлявший в свое время правительство Португалии, посетил один из матчей с участием сборной своей страны.

Правда, игра соотечественников его слегка разочаровала, и он позже шутил, что сетовал на нее обоснованно — в отличие от постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, испытывавшего схожие опасения даже на фоне российских побед. Гутерриш тогда желал россиянам, чтобы эти победы продолжались, но уже через пару дней Уругвай доказал, что сомнения Небензи были не так уж безосновательны.

Переживания болельщиков понятны, поскольку футбольной лихорадкой заражены сейчас, кажется, чуть ли не все россияне и гости нашей страны. Политика тут в общем-то ни при чем, и слава богу.

Но учитывая, какие околоспортивные страсти нагнетались вокруг России совсем недавно в некоторых западных столицах, приезд генерального секретаря ООН на наш праздник был, конечно, еще и политическим жестом. Который тоже надо оценивать по достоинству.