США и Россия: кому нужен саммит ради саммита

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Михаил Метцель/ТАСС

Главный смысл предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа известен заранее. Вот только полноценно подготовить полноформатную встречу в верхах за пару недель, по словам специалистов, практически невозможно. Предпринимавшиеся Москвой попытки сделать это заблаговременно успеха не принесли. По сути это означает, что стороны согласились дать своим лидерам возможность "сыграть с листа" — без предварительной подробной сверки переговорных позиций и возможных итоговых документов.

Внешне такой подход соответствует стилю Трампа, который недавно "сымпровизировал" сенсационную встречу в Сингапуре с молодым северокорейским партнером Ким Чен Ыном. С Россией президент США также давно обещал "поладить". И хорошо, что дело, кажется, наконец сдвинулось с мертвой точки.

Но со стороны все же не очень понятно, зачем США решаются на экспромт. Это напоминает решение спора с помощью послематчевых пенальти. Это лотерея, игра с огнем, в которой, как мы только что убедились, если что и может выручить на крайнем рубеже, так только опыт и мастерство, выдержка и хладнокровие голкипера.

Без повестки

Чтобы договориться о встрече, Трамп на прошлой неделе прислал в Москву своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Принимая американского эмиссара, Путин выразил надежду на то, что сторонам удастся сделать "хотя бы первые шаги" к восстановлению "полноформатных отношений на основе равенства и уважения интересов друг друга".

Гость со своей стороны выразил согласие с тем, что даже при наличии "серьезных разногласий" ведение диалога всегда было "важным залогом обеспечения стабильности в мире".

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам, что согласованная встреча в верхах рассчитана на несколько часов.

Планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция. Предполагается, что Путин и Трамп по итогам саммита могут принять совместное заявление.

Другое дело, что для подготовки этого и других документов от американцев ожидались ответы на предложения и идеи, переданные им ранее российской стороной. Однако, как мне стало известно из заслуживающих доверия официальных источников, Болтон таких наработок не привез.

Домашняя критика

Путин при встрече с Болтоном отмечал, что, по его убеждению, нынешняя напряженность в американо-российских отношениях — "в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах". И посланец Белого дома, по существу, это подтвердил.

Когда его спросили на брифинге для журналистов в Москве, что в принципе способно помешать запланированному саммиту, он сразу заговорил о "критиках президента" в самой Америке, пытающихся "наживать капитал на домыслах, которые оказываются совершенно ошибочными".

А чуть позже на прямой вопрос ответил: "Многие пытались утверждать, будто встреча президента Трампа и президента Путина якобы докажет какую-то связь между кампанией Трампа и Кремлем. Но это полная чушь".

"Наш президент признает, что критика есть, — добавил Болтон. — Но он исходит из того, что американская внешняя политика должна руководствоваться национальными интересами США. Он считает (на мой взгляд, совершенно правильно), что двусторонний саммит между ним и президентом Путиным — дело нужное, и он будет это делать невзирая на домашнюю критику".

В контексте

Известно, что Россия давно предлагала администрации Трампа приступить к налаживанию практического взаимодействия — хоть комплексного, хоть выборочного. И спектр вопросов, безотлагательно требующих внимания, очень широк.

Например, необходимость спасти и сохранить режим контроля над вооружениями, включая действующие российско-американские соглашения в этой области.

Между тем диалог по стратегической стабильности приостановлен с прошлой осени — в частности, из-за того, что заместитель госсекретаря США Том Шэннон, который его курировал, ушел в отставку.

На смену ему прочат американку украинского происхождения Полу Добрянски. Она опытный и известный дипломат, но как раз оружием прежде никогда не занималась, а работала в сфере демократизации и глобализации.

Россия не раз подтверждала готовность обсуждать с Вашингтоном и другие вопросы, включая безопасность в киберпространстве и невмешательство во внутриполитические дела друг друга — разумеется, на взаимной основе. Казалось бы, для самих американских властей нет сейчас более актуальных и горячих тем: в последнее время они применительно к нашей стране только об этом и толкуют. Но и тут с их стороны все пока сводится к антироссийской риторике, а реального ответа на предложения Москвы не было и нет.

Список можно продолжать — от ситуации в Сирии и борьбы с терроризмом до энергетики, которую обсуждали на днях в Вашингтоне профильные министры России и США. Надо полагать, кстати, что их беседа также была вписана в контекст подготовки к саммиту.

Санкции и другие раздражители

Есть еще санкционная тема, которую Россия заведомо поднимать не собирается. В Москве говорили и говорят, что не мы санкции вводили, не нам их и отменять, и просить об этом мы никого не станем. Но, с другой стороны, и в Вашингтоне власти, по сути, сами себя стреножили, придав санкциям силу закона. Получается, одни не хотят, а другие не могут. И как теперь выруливать из этой ситуации, непонятно даже специалистам.

Многие обратили внимание, что возвращение Крыма в состав России, послужившее прежним властям США одним из главных поводов для введения санкций, Трамп прямо и публично не осуждает. На днях на вопрос о том, готов ли он признать Крым российским, он ответил "посмотрим". По его словам, он собирается поговорить с Путиным "обо всем", включая Украину, Сирию и ту же тему выборов.

Среди "раздражителей" в двусторонних отношениях есть и другие принципиально важные вещи. В Москве, например, рассматривают как вопиющее нарушение международного права захват американцами целого ряда объектов российской дипломатической недвижимости.

Вопреки не только дипломатическому иммунитету, но и правам собственности американцы со взломом ворот и дверей захватили загородные комплексы посольства РФ в Вашингтоне и постпредства при ООН в Нью-Йорке, два здания генконсульства в Сан-Франциско, дом торгпредства в Вашингтоне, особняк резиденции генконсула в Сиэтле. Один из дипломатов, с которыми я об этом говорил, сравнивал эти действия с произволом нацистов, вламывавшихся в советские загранучреждения в Германии 22 июня 1941 года.

У Болтона, правда, иная точка зрения. Когда я его об этом спросил, он сначала пробормотал: "Ну вот, началось", потом пытался отмолчаться и наконец ответил, что не согласен с самой постановкой вопроса. Поскольку, дескать, российские объекты в США "не были незаконно захвачены".

Грабли

И здесь, видимо, уместно еще одно замечание. В Москве с пониманием и терпением относятся к внутриполитическим трудностям администрации Трампа, подвергающейся разнузданной травле со стороны оппозиции в США за стремление "поладить" с Россией. Но терпение это не безгранично, и в самой России все больше людей, которые просто не верят, что с американцами можно хоть о чем-то договариваться.

И это не просто досужие пересуды на кухнях.

Как мне рассказывали, в нашем МИД сотрудники сочувственно посмеиваются над коллегами, работающими на американском направлении, поскольку тем приходится раз за разом наступать на одни и те же грабли, когда в Вашингтоне с периодичностью в несколько лет пытаются "перезагрузить" отношения с Россией. Пора бы, дескать, и привыкнуть к тому, что это неизменно кончается срывом.

Напомню, что в Кремль для участия в разговоре с Болтоном о предстоящей встрече в верхах были приглашены не только министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента по международным вопросам Ушаков, но и министр обороны Сергей Шойгу. Мне это показалось символичным — как напоминание о том, что у нас, по футбольной терминологии, есть кому надежно сыграть и в защите, и в нападении.

Впрочем, любые аналогии хромают. На футбольном поле побеждает кто-то один. В политике нужно будет найти решение, при котором в выигрыше остались бы обе стороны. Поискам такого решения и будет посвящен российско-американский саммит в Хельсинки.