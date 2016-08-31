Путин поздравил Каримова с Днем независимости Узбекистана

Цена нефти марки Brent упала ниже $47 за баррель впервые с 15 августа 2016 г.Экономика и бизнес 31 августа, 19:37
"Локомотив" объявил о переходе футболиста Игоря ПортнягинаСпорт 31 августа, 19:37
Сенат Бразилии одобрил импичмент РуссеффМеждународная панорама 31 августа, 19:36
Глава Поморья вручил принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75"Новости Архангельской области 31 августа, 19:33
МПК отказал 12 российским паралимпийцам из 34, подавших просьбы о допуске к Играм-2016Спорт 31 августа, 19:32
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия"Биографии и справки 31 августа, 19:09
Около 30 тысяч турецких флагов будет роздано болельщикам на матче Турция - РоссияСпорт 31 августа, 19:03
Нарышкин посоветовал не винить "заокеанскую подлость" в рытвинах на российских дорогахПолитика 31 августа, 19:02
Онлайн-дискуссия: каким должно стать образование будущегоОбщество 31 августа, 18:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Ислама Каримова с Днем независимости.
Текст послания российского президента опубликован на официальном сайте правительства Узбекистана.
"Отношения между нашими государствами, опирающиеся на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, активно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что мы будем и далее укреплять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, эффективно координировать усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это отвечает коренным интересам народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - цитирует пресс-служба правительства республики текст послания Путина.
Российский президент отметил высокий авторитет Узбекистана на мировой арене, а также то, что республика добилась "значительных успехов в социально-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях".
"От души желаю Вам, уважаемый Ислам Абдуганиевич, доброго здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам Узбекистана - счастья и процветания", - цитирует пресс-служба поздравление главы российского государства.