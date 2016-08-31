Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил Каримова с Днем независимости Узбекистана

Политика
31 августа, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Текст послания российского президента опубликован на официальном сайте правительства Узбекистана
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Ислама Каримова с Днем независимости.

Текст послания российского президента опубликован на официальном сайте правительства Узбекистана.

Смотрите также
Ислам Каримов
На узбекском телевидении зачитали поздравление Ислама Каримова с Днем независимости

"Отношения между нашими государствами, опирающиеся на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, активно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что мы будем и далее укреплять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, эффективно координировать усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это отвечает коренным интересам народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - цитирует пресс-служба правительства республики текст послания Путина.

Российский президент отметил высокий авторитет Узбекистана на мировой арене, а также то, что республика добилась "значительных успехов в социально-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях".

"От души желаю Вам, уважаемый Ислам Абдуганиевич, доброго здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам Узбекистана - счастья и процветания", - цитирует пресс-служба поздравление главы российского государства.

Смотрите также

В Узбекистане празднуют юбилей независимости
Главы государств поздравляют Ислама Каримова с 25-летием независимости Узбекистана
Дочь лидера Узбекистана поблагодарила соотечественников за поддержку

Смотрите также
Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе Каримове

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Каримов, Ислам Абдуганиевич Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия"
2
Юрист: апелляция ПКР к Федеральному суду Швейцарии была бессмысленной
3
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"
4
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
5
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
6
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
7
Опрос: Порошенко проиграет президентские выборы лидерам оппозиции
Темы дня
Реклама