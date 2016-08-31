Путин поздравил Каримова с Днем независимости Узбекистана

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Ислама Каримова с Днем независимости.

Текст послания российского президента опубликован на официальном сайте правительства Узбекистана.

"Отношения между нашими государствами, опирающиеся на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, активно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что мы будем и далее укреплять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, эффективно координировать усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это отвечает коренным интересам народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - цитирует пресс-служба правительства республики текст послания Путина.

Российский президент отметил высокий авторитет Узбекистана на мировой арене, а также то, что республика добилась "значительных успехов в социально-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях".

"От души желаю Вам, уважаемый Ислам Абдуганиевич, доброго здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам Узбекистана - счастья и процветания", - цитирует пресс-служба поздравление главы российского государства.