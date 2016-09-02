Лидеры России и Японии решили поддержать предпринимателей и встретиться в конце года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились на встрече, состоявшейся в пятницу на полях Восточного экономического форума, оказывать политическую поддержку настрою предпринимателей России и Японии на сотрудничество. Руководители двух стран также приняли решение о том, что в конце нынешнего года Путин посетит Японию и проведет переговоры с Абэ на его малой родине - префектуре Ямагути.

Совместные экономические проекты

Президент РФ считает важным оказать политическую поддержку настрою предпринимателей России и Японии на сотрудничество. В ходе встречи с премьером Японии он сообщил, что провел встречу на ВЭФ с предпринимателями, в том числе - с представителями японского бизнеса, работающими в России, в частности на Дальнем Востоке. "Очень важно с политического уровня поддержать намерение бизнес-сообщества (двух стран) развивать взаимные контакты", - сказал Путин.

Как сообщил корреспонденту ТАСС по окончании встречи российского и японского лидеров глава Минэнерго Александр Новак, Путин и Абэ обсудили возможность участия японских компаний в третьей очереди "Сахалин-2", второй очереди "Ямал СПГ", а также в сфере ядерной энергетики. По словам министра, на переговорах также рассматривалось сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, в том числе строительство геотермальной станции. Речь шла и о проектах в области ветрогенерации и солнечной генерации на востоке России. "Это и атомная энергетика, совместное предприятие по производству оборудования (для энергетики)", - сказал Новак.

Он отметил, что на встрече был представлен план сотрудничества России и Японии в сфере энергетики. "На самом деле представлен был целый план, перечень этих проектов. В основном все они новые, конечно, они требуют особой проработки, более тщательной, это целые процедуры, процесс. Сейчас как только направления сотрудничества (это обсуждалось)", - подчеркнул Новак.

По словам министра, этот план включает в себя предложения как России, так и Японии. "Все это будет дополнительно прорабатываться рабочими группами в рамках межправкомиссии", - заявил глава Минэнерго.

Сотрудничество в области безопасности

О политической составляющей беседы Путина и Абэ рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Основными темами здесь стали сирийский кризис, сотрудничество в ООН и борьба с терроризмом. По словам министра, внешнеполитические аспекты взаимодействия двух стран "получили очень плотное внимание". "Отмечалось, что, несмотря на непростой период в отношениях, контакты по линии МИД и Советов безопасности интенсифицировались", - сказал Лавров.

"Тесно сотрудничаем с Японией в ООН. Сейчас наши японские соседи являются непостоянными членами СБ ООН, поэтому у нас появились дополнительные сферы приложения обоюдных усилий", - обратил внимание министр.

"Рассмотрели те вопросы, которые стоят на повестке дня ООН, СБ ООН, включая сирийский кризис, - подчеркнул он. - Япония при нашей поддержке стала участницей Международной группы поддержки Сирии и в этом качестве активно включилась в разработку тех решений, которые впоследствии были одобрены СБ ООН и составляют основу всех действий мирового сообщества по преодолению конфликта, который продолжается в Сирии и вокруг нее".

По словам Лаврова, также были обсуждены вопросы, связанные с борьбой против терроризма, наркотрафика, оргпреступности. Глава МИД заметил, что, "помимо участия в выработке решений СБ ООН по этим вопросам, есть целый ряд проектов с японскими соседями".

Япония хочет сотрудничать

Япония готова прилагать максимальные усилия для развития сотрудничества с Россией, подчеркнул Абэ на встрече с Путиным. Японский премьер указал, что российский Дальний Восток имеет огромный потенциал развития.

Подтверждением этому стало проведение в рамках ВЭФ российско-японского бизнес форума. Он проходил практически одновременно со встречей лидеров двух стран. В рамках форума японские компании предложили российским партнерам сотрудничество в различных областях, начиная с медицины и сельского хозяйства и заканчивая энергетикой, однако самой популярной темой стали информационные технологии.

Одним из знаковых мероприятий ВЭФ станет ожидаемое 3 сентября подписание меморандума о взаимопонимании между JBIC и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Агентством по привлечению инвестиций. Представитель японского банка Тадасиэ Маэда отметил, что инвесторы насторожены в связи с режимом санкций ЕС и США против России, именно поэтому было решено подписать эти документы.

"Из-за режима санкций, которые наложили ЕС и США, я полагаю, что многие потенциальные инвесторы испытывают скептицизм и озабоченность. Меры по укреплению доверия нужны, чтобы ободрить потенциальных инвесторов. Именно поэтому мы решили, что нужно подписать этот меморандум о взаимопонимании", - отметил Маэда. Знаковым это событие стало и потому, что ФРДВ, являясь дочерней компанией Внешэкономбанка, находится под санкциями.

Кроме того, как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью этого года должно состояться заседание российско- японской межправительственной комиссии.

Сдвига не будет, но настороженность уходит

Одним из наиболее болезненных вопросов в отношениях Москвы и Токио является вопрос Курильских островов. По словам Лаврова, Москва отмечает готовность Токио обсуждать возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

"Мы давно предлагаем нашим японским коллегам заняться этой проблематикой, какое-то время назад в кабинете министров отношение к этому было настороженное. Сейчас мы ощущаем готовность японских партнеров обсуждать вопросы, связанные с совместной хозяйственной деятельностью на островах, и не только связанные с совместной хозяйственной деятельностью, но и вопросы, касающиеся обменов между людьми", - сказал министр.

При этом, как заявил еще до встречи лидеров России и Японии пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Кремле не ожидают, что на переговорах Путина и Абэ может быть достигнут сдвиг по территориальному вопросу. По словам Пескова, для решения этой сложной проблемы "нужна продолжительная и детальная экспертная работа" и достижение компромисса. В связи с этим пресс-секретарь напомнил, что Путин ранее выразил надежду на нахождение такого компромисса. Он также отметил, что состоялось уже несколько раундов переговоров на уровне министров иностранных дел и такая работа будет продолжена.

"Но приезд премьер-министра Абэ на экономический форум (во Владивосток) свидетельствует, безусловно, о заинтересованности наших японских коллег в развитии торгово- экономического сотрудничества, в присутствии в данном регионе - Дальний Восток России, об определенной вере в экономический потенциал данного региона", - сказал представитель Кремля. Он также назвал важным тот факт, что сейчас Москва и Токио находятся "на пути конкретизации" и начала наполнения плана экономического сотрудничества из восьми пунктов, который Абэ передал Путину во время переговоров в Сочи в мае текущего года.

Как заявил ранее в интервью агентству Bloomberg президент РФ, решение вопроса Курильских островов должно "положить начало развитию межгосударственных отношений на долгосрочной основе". "Мы не говорим о каком-то обмене или какой-то продаже, мы говорим о поиске решения, при котором ни одна из сторон не почувствовала бы себя побежденной или проигравшей", - приводит агентство слова Путина.

Курильские острова. Досье

Встреча в Японии

Как сообщил в пятницу телеканал NHK, Путин и Абэ в ходе встречи "на полях" ВЭФ договорились о том, что российский лидер посетит Японию в декабре нынешнего года и проведет 15 декабря встречу с японским премьером на его малой родине - в префектуре Ямагути. Вместе с тем в пресс- службе Кремля ТАСС сообщили, что пока договоренности касаются лишь того, что визит состоится "до конца года".

Не назвал конкретных дат и Лавров. В беседе с журналистами по окончании российско-японской встречи на высшем уровне министр заявил, что Москва и Токио планируют объявить о новых крупных проектах в ходе запланированного на конец года визита Путина в Японию. "Мы условились сделать все необходимое, чтобы объявить, по крайней мере, о некоторых таких проектах уже в ходе предстоящего визита президента России в Японию, который, как наши руководители согласовали, будет планироваться до конца этого года", - сказал глава российской дипломатии.