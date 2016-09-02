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Лидеры России и Японии решили поддержать предпринимателей и встретиться в конце года

Политика
2 сентября, 17:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
По словам Лаврова, Москва отмечает готовность Токио обсуждать возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились на встрече, состоявшейся в пятницу на полях Восточного экономического форума, оказывать политическую поддержку настрою предпринимателей России и Японии на сотрудничество. Руководители двух стран также приняли решение о том, что в конце нынешнего года Путин посетит Японию и проведет переговоры с Абэ на его малой родине - префектуре Ямагути.

Совместные экономические проекты

Президент РФ считает важным оказать политическую поддержку настрою предпринимателей России и Японии на сотрудничество. В ходе встречи с премьером Японии он сообщил, что провел встречу на ВЭФ с предпринимателями, в том числе - с представителями японского бизнеса, работающими в России, в частности на Дальнем Востоке. "Очень важно с политического уровня поддержать намерение бизнес-сообщества (двух стран) развивать взаимные контакты", - сказал Путин.

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Как сообщил корреспонденту ТАСС по окончании встречи российского и японского лидеров глава Минэнерго Александр Новак, Путин и Абэ обсудили возможность участия японских компаний в третьей очереди "Сахалин-2", второй очереди "Ямал СПГ", а также в сфере ядерной энергетики. По словам министра, на переговорах также рассматривалось сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, в том числе строительство геотермальной станции. Речь шла и о проектах в области ветрогенерации и солнечной генерации на востоке России. "Это и атомная энергетика, совместное предприятие по производству оборудования (для энергетики)", - сказал Новак.

Он отметил, что на встрече был представлен план сотрудничества России и Японии в сфере энергетики. "На самом деле представлен был целый план, перечень этих проектов. В основном все они новые, конечно, они требуют особой проработки, более тщательной, это целые процедуры, процесс. Сейчас как только направления сотрудничества (это обсуждалось)", - подчеркнул Новак.

По словам министра, этот план включает в себя предложения как России, так и Японии. "Все это будет дополнительно прорабатываться рабочими группами в рамках межправкомиссии", - заявил глава Минэнерго.

Сотрудничество в области безопасности

О политической составляющей беседы Путина и Абэ рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Основными темами здесь стали сирийский кризис, сотрудничество в ООН и борьба с терроризмом. По словам министра, внешнеполитические аспекты взаимодействия двух стран "получили очень плотное внимание". "Отмечалось, что, несмотря на непростой период в отношениях, контакты по линии МИД и Советов безопасности интенсифицировались", - сказал Лавров.

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"Тесно сотрудничаем с Японией в ООН. Сейчас наши японские соседи являются непостоянными членами СБ ООН, поэтому у нас появились дополнительные сферы приложения обоюдных усилий", - обратил внимание министр.

"Рассмотрели те вопросы, которые стоят на повестке дня ООН, СБ ООН, включая сирийский кризис, - подчеркнул он. - Япония при нашей поддержке стала участницей Международной группы поддержки Сирии и в этом качестве активно включилась в разработку тех решений, которые впоследствии были одобрены СБ ООН и составляют основу всех действий мирового сообщества по преодолению конфликта, который продолжается в Сирии и вокруг нее".

По словам Лаврова, также были обсуждены вопросы, связанные с борьбой против терроризма, наркотрафика, оргпреступности. Глава МИД заметил, что, "помимо участия в выработке решений СБ ООН по этим вопросам, есть целый ряд проектов с японскими соседями".

Япония хочет сотрудничать

Япония готова прилагать максимальные усилия для развития сотрудничества с Россией, подчеркнул Абэ на встрече с Путиным. Японский премьер указал, что российский Дальний Восток имеет огромный потенциал развития.

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Подтверждением этому стало проведение в рамках ВЭФ российско-японского бизнес форума. Он проходил практически одновременно со встречей лидеров двух стран. В рамках форума японские компании предложили российским партнерам сотрудничество в различных областях, начиная с медицины и сельского хозяйства и заканчивая энергетикой, однако самой популярной темой стали информационные технологии.

Одним из знаковых мероприятий ВЭФ станет ожидаемое 3 сентября подписание меморандума о взаимопонимании между JBIC и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Агентством по привлечению инвестиций. Представитель японского банка Тадасиэ Маэда отметил, что инвесторы насторожены в связи с режимом санкций ЕС и США против России, именно поэтому было решено подписать эти документы.

"Из-за режима санкций, которые наложили ЕС и США, я полагаю, что многие потенциальные инвесторы испытывают скептицизм и озабоченность. Меры по укреплению доверия нужны, чтобы ободрить потенциальных инвесторов. Именно поэтому мы решили, что нужно подписать этот меморандум о взаимопонимании", - отметил Маэда. Знаковым это событие стало и потому, что ФРДВ, являясь дочерней компанией Внешэкономбанка, находится под санкциями.

Кроме того, как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью этого года должно состояться заседание российско- японской межправительственной комиссии.

Сдвига не будет, но настороженность уходит

Одним из наиболее болезненных вопросов в отношениях Москвы и Токио является вопрос Курильских островов. По словам Лаврова, Москва отмечает готовность Токио обсуждать возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

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"Мы давно предлагаем нашим японским коллегам заняться этой проблематикой, какое-то время назад в кабинете министров отношение к этому было настороженное. Сейчас мы ощущаем готовность японских партнеров обсуждать вопросы, связанные с совместной хозяйственной деятельностью на островах, и не только связанные с совместной хозяйственной деятельностью, но и вопросы, касающиеся обменов между людьми", - сказал министр.

При этом, как заявил еще до встречи лидеров России и Японии пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Кремле не ожидают, что на переговорах Путина и Абэ может быть достигнут сдвиг по территориальному вопросу. По словам Пескова, для решения этой сложной проблемы "нужна продолжительная и детальная экспертная работа" и достижение компромисса. В связи с этим пресс-секретарь напомнил, что Путин ранее выразил надежду на нахождение такого компромисса. Он также отметил, что состоялось уже несколько раундов переговоров на уровне министров иностранных дел и такая работа будет продолжена.

"Но приезд премьер-министра Абэ на экономический форум (во Владивосток) свидетельствует, безусловно, о заинтересованности наших японских коллег в развитии торгово- экономического сотрудничества, в присутствии в данном регионе - Дальний Восток России, об определенной вере в экономический потенциал данного региона", - сказал представитель Кремля. Он также назвал важным тот факт, что сейчас Москва и Токио находятся "на пути конкретизации" и начала наполнения плана экономического сотрудничества из восьми пунктов, который Абэ передал Путину во время переговоров в Сочи в мае текущего года.

Как заявил ранее в интервью агентству Bloomberg президент РФ, решение вопроса Курильских островов должно "положить начало развитию межгосударственных отношений на долгосрочной основе". "Мы не говорим о каком-то обмене или какой-то продаже, мы говорим о поиске решения, при котором ни одна из сторон не почувствовала бы себя побежденной или проигравшей", - приводит агентство слова Путина.

Курильские острова. Досье

Встреча в Японии

Как сообщил в пятницу телеканал NHK, Путин и Абэ в ходе встречи "на полях" ВЭФ договорились о том, что российский лидер посетит Японию в декабре нынешнего года и проведет 15 декабря встречу с японским премьером на его малой родине - в префектуре Ямагути. Вместе с тем в пресс- службе Кремля ТАСС сообщили, что пока договоренности касаются лишь того, что визит состоится "до конца года".

Не назвал конкретных дат и Лавров. В беседе с журналистами по окончании российско-японской встречи на высшем уровне министр заявил, что Москва и Токио планируют объявить о новых крупных проектах в ходе запланированного на конец года визита Путина в Японию. "Мы условились сделать все необходимое, чтобы объявить, по крайней мере, о некоторых таких проектах уже в ходе предстоящего визита президента России в Японию, который, как наши руководители согласовали, будет планироваться до конца этого года", - сказал глава российской дипломатии.

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Страны
Япония Россия Восточный экономический форум 2016
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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