Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Каримова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования временно исполняющему обязанности президента Узбекистана Нигматилле Юлдашеву в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова.

"Его уход из жизни - тяжелая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых Государств и для стран - партнеров по Шанхайской Организации Сотрудничества. Ислам Абдуганиевич был авторитетнейшим государственным деятелем, настоящим лидером своей страны. С его именем связаны важнейшие вехи в истории современного узбекского государства", - отмечается в телеграмме российского лидера.