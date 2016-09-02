Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Каримова

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования временно исполняющему обязанности президента Узбекистана Нигматилле Юлдашеву в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова.
"Его уход из жизни - тяжелая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых Государств и для стран - партнеров по Шанхайской Организации Сотрудничества. Ислам Абдуганиевич был авторитетнейшим государственным деятелем, настоящим лидером своей страны. С его именем связаны важнейшие вехи в истории современного узбекского государства", - отмечается в телеграмме российского лидера.