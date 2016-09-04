Путин прибыл на неформальную встречу лидеров БРИКС перед саммитом G20

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на неформальную встречу лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которая пройдет в государственной резиденции "Сиху" перед началом саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Путина и других лидеров приветствовал хозяин саммита, председатель КНР Си Цзиньпин, после чего состоялась церемония совместного фотографирования.

На традиционной неформальной встрече руководители "пятерки" обсудят вопросы, касающиеся этого объединения, и повестку дня G20. Полномасштабный же саммит БРИКС в этом году намечен на середину октября в Гоа (Индия).

Бразилию на встрече БРИКС представляет новый президент страны Мишел Темер, который официально вступил в должность 1 сентября. До этого у него не было официальных контактов с Владимиром Путиным.

Открытие же саммита G20 в Ханчжоу сегодня запланировано на 10:00 мск. Также сегодня и завтра на полях "двадцатки" у Путина запланирован ряд двусторонних встреч.

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