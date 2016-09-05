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МИД РФ: теракты в Сирии ставят вопрос о том, как тщательно выполняются резолюции СБ ООН

Политика
5 сентября, 17:49 UTC+3
5 сентября в Сирии произошла серия терактов. Сведения о наибольшем числе жертв поступили из Тартуса (220 км от Дамаска), где взрыв был устроен на въезде в город, там погибли 35 человек
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© SANA via AP

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Теракты в Сирии, совершенные 5 сентября, ставят вопрос, насколько действенно выполняются резолюции СБ ООН по пресечению каналов подпитки террористов. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

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"Волна террора, вновь всколыхнувшая сирийские города, в очередной раз ставит вопрос о том, насколько действенно выполняются соответствующие резолюции СБ ООН, касающиеся пресечения каналов разносторонней подпитки окопавшихся в Сирии международных террористов", - подчеркнули в ведомстве.

"Исходим из того, что только последовательные коллективные усилия международного сообщества по борьбе с террористами и экстремистами в Сирии, содействие налаживанию всеобъемлющего политического процесса в Сирии способны остановить насилие и обеспечить нормализацию в этой стране", - отметили в МИД.

В дипведомстве выразили решительное осуждение терактов, совершенных, как отметили в министерстве, "непримиримыми врагами мирного урегулирования сирийского конфликта". "Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в терактах", - добавили в дипведомстве.

Теракты в Сирии

5 сентября в Сирии произошла серия терактов. Сведения о наибольшем числе жертв поступили из Тартуса (220 км от Дамаска), где взрыв был устроен на въезде в город. Число погибших там сирийцев достигло 35 человек. Еще один мощный взрыв прогремел у блокпоста на въезде в алавитский квартал Эз-Захра в Хомсе (165 км от Дамаска). Там погибли четверо военнослужащих, еще 10 человек доставлены в госпиталь.

На северо-востоке Сирии в Хасеке (720 км от Дамаска) смертник из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) подорвал себя на мотоцикле у поста курдских сил самообороны. Погибли шестеро бойцов и двое мирных граждан.

В Дамаске сирийским военнослужащим удалось задержать в Саббуре (западной части города) машину, в которой находилось трое террористов. Смертники, направлявшиеся в центр города, были нейтрализованы, однако двое из них успели привести в действие взрывчатку. Из полицейского управления столицы сообщили об одном погибшем и трех раненых.

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