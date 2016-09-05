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Бречалов: статус иноагента не создаст серьезных ограничений для "Левада-Центра"

Политика
5 сентября, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
"Это мировая практика, организации, которые занимаются некоммерческой деятельностью с участием иностранного капитала, имеют определенный статус", - заявил секретарь Общественной палаты РФ
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Статус иностранного агента не создаст "серьезных ограничений" для деятельности "Аналитического Центра Юрия Левады". Об этом рассказал ТАСС секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

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Ранее пресс-служба Министерства юстиции РФ сообщила, что "Левада-Центр" внесен в список НКО - иностранных агентов и стал таким образом 141 организацией, имеющей подобный статус.

"Серьезных ограничений для организации это не влечет. Это мировая практика, организации, которые занимаются некоммерческой деятельностью с участием иностранного капитала, имеют определенный статус", - сказал Бречалов.

"Я понимаю, почему такое оживление в прессе, - потому что эта одна из старейших социологических организаций, - но не вижу какой-либо политической или иной подоплеки. Это стандартный формат работы Минюста. Я считаю, что оснований более чем достаточно для признания "Левада-Центра" иностранным агентом", - подчеркнул собеседник агентства.

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Одновременно он поддержал запрет на какое бы то ни было участие "Левада-Центра" в выборах, которое предусмотрено действующим законодательством для НКО - иноагентов. "Та история, что они не смогут делать опросы во время выборов и так далее - это я поддерживаю", - сказал он.

"У нас достаточно сильный СПЧ, Уполномоченный по правам человека и масса других организаций без иностранного капитала, которые влияют на повестку, занимаются качественным мониторингом на выборах", - подчеркнул глава Общественной палаты.

Закон об НКО - иностранных агентах

Закон об НКО - иностранных агентах был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из- за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. НКО - иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается штраф.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - иностранных агентов организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.

Некоммерческие организации в России

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