Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции России разъяснило, почему автономная некоммерческая организация "Аналитический Центр Юрия Левады" была включена в перечень некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Как отметили ТАСС в ведомстве, проведенной внеплановой проверкой Главным управлением Минюста России по Москве установлено, что организация финансируется за счет иностранных источников и участвует, в том числе в их интересах в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ, путем подготовки и распространения, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, а также формирования общественно-политических взглядов и убеждений.

"Проверкой установлено, что "Аналитический Центр Юрия Левады"... получал большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США", - сообщили в Минюсте.

В министерстве уточнили, что источниками иностранного финансирования организации являлись Ipsos Mori UK Ltd (Великобритания), московский филиал "Джонс Дэй Лимитед Партнершип" (США), Fafo Ais As (Норвегия), Fernland Holdings Ltd (Швейцария), Deutsche Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit GNBH (ФРГ), Gallup Inc. (США), Viesoji Istaiga (Литва), University of Wisconsin Madison (США), Regents of University of Colorado (США), Columbia University (США), The George Washington University (США).

Как пояснили в Минюсте, под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ. "Признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, могут быть выявлены при осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, осуществляемого Минюстом России, а также прокурорского надзора за деятельностью некоммерческих организаций", - пояснили в министерстве.