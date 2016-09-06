Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США

Политика
6 сентября, 15:05 UTC+3
Среди этих средств грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США
Материал из 1 страницы
© Шарифулин Валерий/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции России разъяснило, почему автономная некоммерческая организация "Аналитический Центр Юрия Левады" была включена в перечень некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Смотрите также
"Левада-Центр" включен в список НКО-иноагентов

Как отметили ТАСС в ведомстве, проведенной внеплановой проверкой Главным управлением Минюста России по Москве установлено, что организация финансируется за счет иностранных источников и участвует, в том числе в их интересах в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ, путем подготовки и распространения, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, а также формирования общественно-политических взглядов и убеждений.

"Проверкой установлено, что "Аналитический Центр Юрия Левады"... получал большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США", - сообщили в Минюсте.

В министерстве уточнили, что источниками иностранного финансирования организации являлись Ipsos Mori UK Ltd (Великобритания), московский филиал "Джонс Дэй Лимитед Партнершип" (США), Fafo Ais As (Норвегия), Fernland Holdings Ltd (Швейцария), Deutsche Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit GNBH (ФРГ), Gallup Inc. (США), Viesoji Istaiga (Литва), University of Wisconsin Madison (США), Regents of University of Colorado (США), Columbia University (США), The George Washington University (США).

Как пояснили в Минюсте, под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ. "Признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, могут быть выявлены при осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, осуществляемого Минюстом России, а также прокурорского надзора за деятельностью некоммерческих организаций", - пояснили в министерстве. 

Смотрите также

Косачев: включение "Левады-Центра" в список НКО-иноагентов отвечает интересам общества
Бречалов: статус иноагента не создаст серьезных ограничений для "Левада-Центра"
"Левада-центр" обжалует в суде включение его в реестр НКО-иностранных агентов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
В Росгвардии определена окончательная структура ведомства
3
Крымский курортный комплекс Mriya признан лучшим в Европе по версии World Travel Awards
4
Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США
5
В России создается самолет с лазерным оружием
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Рогозин провел экскурсию королю Бахрейна по форуму "Армия-2016"
Темы дня
Реклама