Лавров и Керри завершили переговоры в Женеве

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ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри завершили переговоры в Женеве по Сирии, которые продолжались с перерывами около 13 часов.
В ближайшее время ожидается совместная пресс-конференция Лаврова и Керри.
Накануне переговоров, как отмечали в МИД РФ, главным препятствием в достижении соглашения оставалась задача размежевания террористов и умеренной оппозиции в Сирии. Ранее Лавров заявил, что переговоры затянулись из-за того, что американская делегация согласовывала свою позицию по предполагаемому соглашению по Сирии в Вашингтоне.