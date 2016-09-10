Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров и Керри завершили переговоры в Женеве

Политика
10 сентября, 1:06 UTC+3 ЖЕНЕВА 10, сентября. /ТАСС
В ближайшее время ожидается совместная пресс-конференция
Материал из 1 страницы
© Kevin Lamarque/Pool Photos via AP

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри завершили переговоры в Женеве по Сирии, которые продолжались с перерывами около 13 часов.

Смотрите также

Керри: США и РФ объявляют об общем плане по Сирии
Лавров принес ожидающим пресс-конференцию журналистам пиццу и водку
Лавров сообщил, что может встретиться с Керри на следующей неделе

В ближайшее время ожидается совместная пресс-конференция Лаврова и Керри.

Накануне переговоров, как отмечали в МИД РФ, главным препятствием в достижении соглашения оставалась задача размежевания террористов и умеренной оппозиции в Сирии. Ранее Лавров заявил, что переговоры затянулись из-за того, что американская делегация согласовывала свою позицию по предполагаемому соглашению по Сирии в Вашингтоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
2
США и РФ призвали прекратить все военные действия в Сирии с 12 сентября
3
Врио главы управления ГУЭБиПК задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
4
Лавров и Керри завершили переговоры в Женеве
5
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
6
Лавров принес ожидающим пресс-конференцию журналистам пиццу и водку
7
"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ
Темы дня
Реклама