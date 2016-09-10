Лавров и Керри завершили переговоры в Женеве

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри завершили переговоры в Женеве по Сирии, которые продолжались с перерывами около 13 часов.

В ближайшее время ожидается совместная пресс-конференция Лаврова и Керри.

Накануне переговоров, как отмечали в МИД РФ, главным препятствием в достижении соглашения оставалась задача размежевания террористов и умеренной оппозиции в Сирии. Ранее Лавров заявил, что переговоры затянулись из-за того, что американская делегация согласовывала свою позицию по предполагаемому соглашению по Сирии в Вашингтоне.