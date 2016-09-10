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Лавров: дипломатам нужно быть креативнее в отношении ситуации на Корейском полуострове

Политика
10 сентября, 2:17 дата обновления: 10 сентября, 2:36 UTC+3
По мнению главы МИД РФ, "помимо кнута есть возможность для творческого осмысления ситуации и выработки подходов, позволяющих разрядить напряженность"
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ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Москва выступает за возобновление шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР, призывает дипломатов проявлять творческий подход к решению этого кризиса, а не реагировать одними лишь санкциями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам многочасовых переговоров со своим американским коллегой Джоном Керри в Женеве.

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"Считаем, что шестисторонние (по ядерной программе КНДР) переговоры хоронить рано, нужно искать пути, которые позволили бы их возобновить, - сказал министр. - Нынешняя ситуация показывает, что дипломаты должны быть более креативны, нежели просто реагировать санкциями, санкциями и снова санкциями на любое обострение обстановки. Я убежден, что, осуждая эти опасные авантюры северокорейского руководства, мы должны воздерживаться от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряженности и поставить регион на грань вооруженного противостояния".

"Нынешняя ситуация показывает, что дипломаты должны быть более креативны, нежели просто реагировать санкциями, санкциями и снова санкциями на любое обострение обстановки. Я убежден, что осуждая эти опасные авантюры северокорейского руководства, мы должны воздерживаться от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряженности и поставить этот регион на грань вооруженного противостояния", - подчеркнул министр.

"Здесь помимо дубинки, кнута есть возможность для творческого осмысления ситуации и выработки подходов, позволяющих разрядить напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Мы над этим работаем", - сказал он.

Глава российского МИД напомнил позицию РФ по проведенному накануне КНДР ядерному испытанию. "В отношении ситуации на Корейском полуострове мы сегодня сделали официальные заявления, выразив наше неприятие действий, которые нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН. Рассматриваем их как пренебрежение нормами международного права со стороны Пхеньяна, не можем допустить, чтобы линия на подрыв режима нераспространения оставалась незамеченной", - отметил министр.

Ядерная программа КНДР. Досье

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Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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