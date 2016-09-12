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Лавров и Ван И призвали избегать эскалации на Корейском полуострове

Политика
12 сентября, 13:01 UTC+3
Министры иностранных дел России и Китая подтвердили приверженность сторон политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в телефонном разговоре договорились продолжать координацию позиций по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.

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"Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове в свете недавнего ядерного испытания в КНДР", - сообщили в МИД РФ.

"Осудив действия Пхеньяна, министры двух стран подчеркнули важность того, чтобы все заинтересованные стороны воздерживались от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности, подтвердили приверженность России и Китая политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Сергей Лавров и Ван И договорились продолжать координацию позиций России и Китая по данному вопросу", - указали в дипведомстве.

КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" ВС страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР, его мощность оценивается приблизительно в десять килотонн. КНДР осуществила до сих пор четыре ядерных теста - в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.

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Персоны
Ван И Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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