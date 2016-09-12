Генштаб ВС РФ: Россия сделала все необходимое в рамках подготовки к перемирию в Сирии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия провела все необходимые мероприятия в рамках подготовки к вступлению в силу режима прекращения огня в Сирии, в том числе во всех провинциях созданы оперативные группы для контроля за соблюдением перемирия.

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Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"В соответствии с данными договоренностями сегодня с 19:00 мск на всей территории Сирийской Арабской Республики возобновляется режим прекращения боевых действий. Для его соблюдения российской стороной выполнены все необходимые подготовительные мероприятия", - сказал он.

"В целях обеспечения режима прекращения боевых действий во всех сирийских провинциях российским центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике развернуты оперативные группы", - сказал он.

В связи с этим Минобороны призывает остановить боевые действия Сирийской свободной армии против отрядов курдов. "Исходя из того, что в соответствии с российско-американскими договоренностями восстановление режима прекращения боевых действий распространяется на всю территорию Сирии, считаем, необходимым незамедлительно остановить боевые действия Сирийской свободной армии против отрядов курдов на севере провинции Алеппо", - сказал он.

Все возможности для полного контроля

Рудской отметил также, что российские военные имеют все возможности для полного контроля за обстановкой в районах. "Думаю, все убедились, что мы полностью в режиме реального времени контролируем обстановку в районах, где введен режим прекращения боевых действий", - сказал он в ходе видеоконференции в Министерстве обороны РФ.

Рудской заявил, что беспилотники будут использоваться для контроля прекращения огня в Сирии, вся необходимая информация будет собираться на местах. "Контроль выполнения сторонами условий российско-американских договоренностей, достигнутых в Женеве 9 сентября, будет осуществляться всеми способами, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

"У нас есть все возможности для получения объективных данных о ситуации на местах. До вас ежедневно будет доводиться полная и актуальная информация о соблюдении режима прекращения боевых действий для объективного освещения реальной обстановки", - подчеркнул генерал.

Российская авиация продолжит наносить удары по боевикам

Вместе с тем военачальник отметил что российская авиация продолжит наносить удары по террористам.

"Российские ВКС продолжат наносить удары по целям террористов на территории Сирии. Для определения объектов поражения российской и американской сторонами создается Совместный исполнительный центр, что позволит координировать нанесение ударов ВКС России и авиации коалидии, возглавляемой США", - сказал Рудской.

Он подчеркнул, что отметил, что, несмотря на перемирие, борьба с террористическими группировками ИГ и "Джабхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) на территории Сирии "будет продолжена - вне зависимости от смены ими своих наименований".

Также, по словам Рудского, Россия рассмотрит просьбу сирийской стороны передать ей в районе Алеппо артиллерийские средства разведки.

Сирия готова обеспечить безопасность гуманитарным конвоям

В свою очередь, представитель российского центра примирения Сергей Капицын сообщил, что сирийская сторона готова обеспечить безопасное передвижение гуманитарных конвоев по контролируемой правительственными силами территории, а проправительственные войска готовы отойти от трассы Кастелло в районе Алеппо. "Сирийская сторона готова обеспечить безопасное передвижение гуманитарного, коммерческого, гражданского транспорта по контролируемой правительственными войсками территории при участии Сирийского общества Красного Полумесяца и поддержке Мониторинговой миссии ООН", - сказал он.

"Для создания демилитаризованной зоны проправительственные войска готовы отойти от дороги Кастелло на определенные российско-американскими договоренностями дистанции, но синхронно с умеренной оппозицией", - сообщил Капицын. Он напомнил, что в настоящее время эта дорога является коридором для выхода из восточной части Алеппо боевиков, принявших решение прекратить боевые действия и сложить оружие.

"В рамках достигнутых 9 сентября этого года договоренностей между Россией и США о возобновлении режима прекращения боевых действий дороге Кастелло будет уделено особое внимание. Она станет основным маршрутом доставки гуманитарных грузов в Алеппо. В настоящее время здесь проводятся работы по оборудованию контрольно-пропускного пункта Сирийского общества Красного Полумесяца, через который будет осуществляться пропуск гуманитарных конвоев в восточную и западную части города", - заявил Капицын. Он отметил, что в западную часть Алеппо уже осуществляется доставка гуманитарных грузов автотранспортом.