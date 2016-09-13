Главы МИД России, Южной Кореи и Китая обсудят ответ на ядерное испытание КНДР

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СЕУЛ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Глава МИД Республики Корея Юн Бен Се проведет телефонные переговоры со своими коллегами из России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И. Об этом сообщил в Сеуле на регулярном брифинге для прессы официальный представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства.
"Министры планируют дать оценку проведенному недавно Северной Кореей ядерному испытанию и обсудить возможные ответные действия", - подчеркнул дипломат.
КНДР 9 сентября осуществила подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. Пхеньян ранее провел четыре атомных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.