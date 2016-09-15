Резолюцию СБ ООН в поддержку договоренностей по Сирии необходимо принять 21 сентября

ООН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН должен принять резолюцию в поддержку договоренностей между Россией и США по Сирии на министерском заседании, которое состоится 21 сентября. Такое мнение высказал журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Я думаю, что нам нужно принять ее 21 сентября", - сказал дипломат. Он не уточнил, когда будет распространен проект документа. По его словам, резолюция "поддержит договоренности, которые были достигнуты в Женеве".

Чуркин ушел от ответа вопрос о том, будет ли к резолюции приложен текст российско-американского соглашения. Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы соглашение с США по Сирии было опубликовано, а также одобрено без изменений резолюцией Совета Безопасности ООН.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри в ночь на 10 сентября после рекордных по продолжительности 13-часовых переговоров заявили о достижении соглашения по Сирии. Оно предусматривает восстановление режима прекращения боевых действий, размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон ударов по террористам ВКС РФ и ВВС США.

Лавров и Керри тогда же выразили надежду, что соглашение приведет к возобновлению межсирийских переговоров. Де Мистура, в свою очередь, сообщил, что намерен проконсультироваться с генеральным секретарем ООН относительно сроков возобновления таких переговоров.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что в Москве удовлетворены ходом реализации договоренностей с США по Сирии, "несмотря на ряд провокаций".