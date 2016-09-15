Начальники Генштабов РФ и Турции обсуждают ситуацию в Сирии

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АНКАРА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и его турецкий коллега генерал армии Хулуси Акар приступили к переговорам в Анкаре. Об этом сообщил телеканал Нaberturk.
В здании Генштаба ВС Турции прошла официальная военная церемония встречи Герасимова, после чего генералы начали переговоры. "Основными темами сегодняшних контактов являются обстановка в Сирии в контексте достигнутого РФ и США решения о перемирии в САР и продления режима прекращения огня еще на 48 часов. Также начальники Генштабов обсудят борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - сообщил телеканал.
В рамках обсуждения борьбы с ИГ, как ожидается, стороны коснутся и начатой Турцией 24 августа операции "Щит Евфрата", и перспектив совместных действий против группировки. Также в повестке дня "двустороннее сотрудничество в оборонной сфере".
"ХаберТюрк" называет визит Герасимова неожиданным и отмечает, что "изначально он должен был приехать 22 августа". Это первый визит представителя ВС РФ на таком высоком уровне после инцидента со сбитым ВВС Турции российским Су-24 в ноябре 2015 года. С того момента и до июля текущего года контакты между военными двух стран практически не осуществлялись.