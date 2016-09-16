РФ уверена в соблюдении режима прекращения огня в Сирии со стороны властей

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия уверена в соблюдении режима прекращения боевых действий в Сирии со стороны правительства страны. Об этом заявил в эфире телеканала "Би-би-си" спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
"Мы не ожидаем от сирийского правительства какого-то нарушения этих соглашений, тем более они сказали, что их принимают и будут выполнять. У нас больше сомнений по поводу оппозиции", - сказал высокопоставленный дипломат, отметив, что некоторые оппозиционные группировки, например "Ахрар аш-Шам", не принимают достигнутые договоренности.
"Это будет экзамен для всех. Когда говорят, что это экзамен для России, сирийских властей, мы говорим, что это экзамен для всех абсолютно участников этих процессов", - добавил он.
По словам Богданова, США "должны поработать с оппозицией, которая, в отличие от сирийского правительства, публично говорит, что не будет уважать эти договоренности и будет противодействовать их выполнению".
В конце прошлой недели глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в продолжающейся более пяти лет войне в Сирии, заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя размежевание оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей.