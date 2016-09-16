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Лавров: Турция начинает отказываться от ультиматумов по судьбе Асада

Политика
16 сентября, 13:05 UTC+3
Глава МИД РФ также отметил, что западные партнеры начинают понимать, что приоритетом в Сирии является борьба с терроризмом
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© EPA/IGOR KOVALENKO

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Турция начинает отказываться от ультиматумов по судьбе президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству Sputnik в Киргизии.

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"Сейчас у нас нормализуются отношения с Турцией, - отметил министр. - Турция уже понимает, что для нее террористическая угроза становится определяющим фактором, который влияет на национальную безопасность. И Турция начинает проявлять гибкость в том, что касается отказа от ультиматумов: дескать, вот завтра Асада чтобы не было, и только потом мы начнем говорить о чем-то касательно будущего устройства Сирии".

Запад начинает понимать приоритеты

Министр также отметил, что западные партнеры начинают понимать, что приоритетом в Сирии является борьба с терроризмом. 

"Среди них (западных партнеров) все-таки зреет понимание того, что дело зашло слишком далеко и приоритеты нужно выбирать, наверное более опираясь на подлинные национальные интересы, - отметил Лавров. - А это, конечно, борьба с террором, борьба с ИГИЛ (террористическая организация "Исламское государство"), с "Джебхат ан-Нусрой" (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС).

"Вашингтон колеблется"

Вашингтон пока колеблется в вопросе публикации российско-американских договоренностей по Сирии, Москва к такому шагу готова, подчеркнул Лавров.

"Мы сейчас добиваемся того, чтобы эти договоренности были преданы гласности. Мы не хотим идти по пути тайной дипломатии", - подчеркнул министр.

"Наши американские партнеры пока колеблются, что на них не похоже, потому что они выступают за демократические подходы к решению проблем. А демократия предполагает гласность", - отметил Лавров.

Справка

В конце прошлой недели глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в продолжающейся более пяти лет войне в Сирии, заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы регламентируют размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон нанесения ударов авиации России и Соединенных Штатов, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи. Договоренности вступили в силу 12 сентября.

Список лояльности

Вашингтон включил в список организаций, к которым он лоялен, группировку "Ахрар аш-Шам", руководство которой ранее отказалась выполнять российско-американские договоренности, сказал министр.

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По его словам, главным приоритетом российско-американских договоренностей является выполнение США давнего обязательства "отделить ту оппозицию, которая с ними сотрудничает, от "Джебхат ан-Нусры" и подобных, если, конечно, эта вот затяжка с выполнением обязательств не связана с тем, что кто-то в Вашингтоне хотел бы этих террористов вывести из-под удара".

"По крайней мере, то, что касается Джебхат ан-Нусры", такие подозрения достаточно серьезны", - добавил глава МИД РФ.

"Нам недавно американцы наконец-то дали список организаций, которые, как они считают, являются участниками режима прекращения боевых действий и которые, соответственно, должны выводиться из-под ударов, - сказал он. - Там на одном из первых мест "Ахрар аш-Шам".

Лавров напомнил, что ранее руководство именно этой организации отказалось выполнять российско-американские договоренности, потому что они направлены на борьбу с "Джебхат ан-Нусрой". "Получается, что американцы в список организаций, которые им лояльны, включили составную часть террористической структуры, признанной в качестве такой ООН", - подчеркнул министр.

 

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