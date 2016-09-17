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Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста, требуя расследовать ночное нападение

Политика
17 сентября, 14:19 UTC+3 КИЕВ 17, сентября. /ТАСС
В ночь на 17 сентября около 20 радикалов напали на посольство РФ, забросав его территорию дымовыми шашками
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КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Киеве потребовало от министерства иностранных дел Украины расследовать ночное нападение радикалов на здание диппредставительства.

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"В связи с ночным нападением посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием расследовать инцидент и обеспечить безопасность российской дипмиссии" - сообщили корр. ТАСС в посольстве РФ.

В ночь на 17 сентября около 20 радикалов напали на посольство РФ, забросав его территорию дымовыми шашками. Как сообщили в диппредставительстве, нападавшие также "обстреляли" здание из салютной установки. Собеседник агентства добавил, что по счастливой случайности возгорания не произошло.

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