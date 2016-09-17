Минобороны РФ: в Алеппо зафиксировано 26 обстрелов со стороны боевиков

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Боевики за минувшие сутки 26 раз обстреляли жилые кварталы и позиции сирийских правительственных войск в Алеппо, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению в Алеппо полковник Сергей Копыцин.

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"Мы находимся в районе Хай-Ашрафия города Алеппо, где ночью произошел обстрел из минометов и самодельных реактивных систем жилых кварталов. В провинции Алеппо и в самом городе обстановка остается сложной. За минувшие сутки в городе Алеппо нами зафиксированы 26 обстрелов жилых кварталов и позиций правительственных войск со стороны боевиков", - сказал Копыцин в ходе сеанса видео-конференц- связи с Национальным центром управления обороной РФ.

Он уточнил, что вооруженные формирования обстреляли из минометов, стрелкового оружия, РСЗО и ПТУР кварталы 1070, Рамуси, Дахия эль-Асад, Аз-Загра, а также районы газового завода и южных ферм.

"Наибольшее количество жертв было отмечено при обстреле жилых кварталов в районе Шейх-али Кобтани. Погибло три мирных жителя, ранено 12 человек", - добавил офицер.

Соглашения о перемирии

1-й заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ подвел итоги пятого дня поддержания режима прекращения боевых действий в Сирии.

"За истекшие сутки соглашения о примирении подписаны с представителями еще 4 населенных пунктов. Всего их общее количество составляет 627", - сообщил Виктор Познихир на сеансе видео-конференц-связи.

Нарушение режима перемирия

По его оценке, "по-прежнему наблюдается устойчивый рост числа нарушений режима перемирия оппозиционными бандформированиями". "Количество обстрелов с их стороны за прошедшие сутки возросло до 55. Всего с начала возобновления режима прекращения боевых действий нарушался 199 раз", - сообщил генерал.

"На экране вы видите видеозаписи обстрелов боевиками жилых кварталов и позиций правительственных войск в Дамаске и Хаме, зафиксированные 16 сентября", - сказал он, обращаясь к журналистам.

"Постоянные обстрелы, невыполнение незаконными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий, отсутствие контрольно-пропускного пункта в восточной части дороги "Кастелло", контролируемой боевиками, не позволяют обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи в Алеппо", - сказал он.

Как доложил начальник Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко, "за прошедшие сутки резко увеличилось количество обстрелов. Зафиксировано 55 случаев ведения огня по позициям правительственных войск, народного ополчения и мирным жителям".

"Из них в провинции Алеппо - 27 обстрелов (при этом столица провинции обстреливалась 26 раз), в горной Латакии - 6, в провинции Дамаск - 11, Хама - 7, Хомс -2, Деръа - 1, Эль-Кунейтра- 1", - уточнил он.

"Огонь ведется не только по позициям правительственных войск, но и по гражданским объектам. Только за прошедшие сутки от обстрелов со стороны районов, занимаемых боевиками, погибло двенадцать мирных жителей, в том числе двое детей, ранения получили более 40 человек", - сказал Савченко. "В результате минометного обстрела со стороны боевиков в населенном пункте Хан-Арнаба провинции Эль- Кунейтра погибла волонтер Сирийского общества Красного Полумесяца", - отметил он.

Обстановка обостряется

"Обстановка в Сирии обостряется, особенно это заметно в провинциях Алеппо и Хама, где отряды оппозиции, используя режим прекращения боевых действий, перегруппировывают силы, восполняют запасы боеприпасов, вооружения и готовятся перейти в наступление с целью захвата новых территорий", - отметил генерал.

"По имеющимся данным, в ближайшее время возможно проведение террористических актов в жизненно важных районах Алеппо, Дамаска, Тартуса и Латакии", - предупредил он.

"Наблюдается усиление активности незаконных вооруженных формирований, не прекращающих обстрелы позиций правительственных войск и мирных жителей", - сказал Савченко.

Ни на одно наше письменное обращение к американским коллегам с информацией о нарушениях режима прекращения боевых действий вооруженными формированиями, подконтрольными США, ответа не последовало. Более того, американская сторона уклоняется от проведения телефонных переговоров, в том числе спланированных заранее, как это было вчера", - отметил он.

"Это свидетельствует о том, что США не владеют ситуацией в Сирии и не готовы принимать меры по принуждению подконтрольных им боевиков к выполнению режима прекращения боевых действий", - полагает генерал.

Гуманитарный конвой

"Информирую, что согласованы все вопросы и достигнута полная готовность к прохождению завтра, 18 сентября, гуманитарного конвоя в город Муаддамию", - сказал генерал.

"Сирийское правительство гарантирует прохождение гуманитарного конвоя по подконтрольной ей территории, однако остается открытым вопрос безопасности прохождения конвоя по территории умеренной оппозиции, на которую имеют влияние только США. Мер по разделению умеренной оппозиции, подконтрольной США, от "Джабхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ) до сих пор не принято", - сказал генерал.