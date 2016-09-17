РФ не будет разглашать договоренности по Сирии до согласия со стороны США

Россия не будет разглашать договоренности с США по Сирии пока американские партнеры не согласятся - Путин.

Отказ США обнародовать соглашение с РФ по Сирии продиктовано желанием сохранить боевой потенциал в борьбе с силами Асада - Путин.

У РФ и США есть общее стремление к миру в Сирии и борьбе с терроризмом, но стороны должны быть честны друг с другом и двигаться к общим целям - Путин.