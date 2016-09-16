США выступают против публикации соглашения с РФ по Сирии

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США по-прежнему выступают против предания гласности российско-американских договоренностей по Сирии, заключенных в Женеве 9 сентября.

Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

По его словам, "наш взгляд (на этот вопрос) не изменился". Ранее внешнеполитическое ведомство США сообщало, что Вашингтон выступает против публикации женевских договоренностей. Как отметил Кирби, США готовы вместе с Россией проинформировать других членов Совета Безопасности ООН о деталях женевского соглашения. Тем не менее, американская позиция "преданию гласности документа в целом" не изменилась, повторил представитель внешнеполитического ведомства США.