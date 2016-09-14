Эксперт: США пошли на соглашение по Сирии, чтобы успеть решить этот вопрос

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Уходящая администрации США пошла на достижение договоренности о прекращении огня в Сирии с целью поставить финальную точку в данном вопросе до завершения срока ее полномочий. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Анна Глазова.

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9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушение перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи. Предусмотренный ими режим прекращения огня вступил в силу 12 сентября.

"Достижение этой договоренности стало возможным не в последнюю очередь потому, что у нынешней администрации остается мало времени до президентских выборов, - сказала эксперт. - Обаме важно поставить финальную точку именно по Сирии, а все остальные проблемы передать следующему президенту".

"Для того, чтобы завершить свой президентский срок на позитивной ноте, ему нужно, с одной стороны, предпринять шаги для достижения пусть хрупкого, но перемирия, а с другой - жестко противостоять террористам и боевикам, - пояснила она. - В данной ситуации интересы России и США в какой-то мере сходятся".

От того, кто придет к власти в США, "будет зависеть ситуация не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке", считает эксперт. "Следующей администрации президента придется столкнуться с очень сложной дилеммой - как маневрировать между призывами к применению силы на Ближнем Востоке со стороны нынешних критиков Обамы и тем, что само американское общество не склонно к тому, чтобы эту силу применять во всех регионах мира", - считает Глазова.

Договоренности или вооруженное противостояние

Вместе с тем, отметила эксперт, в процессе разрешения сирийского кризиса ситуация складывается сложная. "Сирия стала объектом столкновения интересов самых разных региональных и нерегиональных стран, каждая из которых пытается решать здесь свои задачи", - сказала Глазова.

В частности, по ее словам, ввод турецких войск на сирийскую территорию еще раз подтверждает этот тезис. "Безусловно, это было нарушением территориальной целостности страны, - заметила эксперт. - Однако Москва была поставлена в известность о намерениях Анкары, и сейчас Россия не делает резких высказываний в ожидании, что, помимо решения собственных задач, турецкие войска помогут освободить Сирию от террористов".

"В этом плане заявление турецкого руководства о готовности идти вместе с американцами на Ракку воспринимаются в контексте именно решения этой главной задачи, - сказала она. - Если удастся взять Ракку и игиловцы (боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) оттуда уйдут, то это будет способствовать тому, что Сирия наконец- то обретет спокойствие".

Вместе с тем эксперт сомневается в ослаблении противоречий, вызванных вводом турецких войск. "Здесь надо быть реалистами, потому что остается проблема курдов, - продолжила она. - Вопрос в том, как стороны будут договариваться по территориям, которые могут контролировать курды: либо это будут мирные договоренности под нажимом американцев, либо турки и курды вступят в вооруженное противостояние между собой, что было бы крайне нежелательно".

Создание заинтересованных альянсов в борьбе за Сирию

Свои интересы в Сирии имеют Иран, Саудовская Аравия, Турция и другие страны региона. В этой связи, отметила Глазова, складываются интересные альянсы.

"Так, Москва и Анкара восстановили отношения на прежнем уровне, и сейчас ведут активные переговоры по урегулированию кризиса в Сирии, - заметила она. - В то же время Тегеран оказался в несколько сложной ситуации - договоренности между Россией и Турцией, а также между РФ и США несколько оттеснили Иран на политической арене".

"Поэтому Тегеран будет проводить серьезные консультации как с российской, так и турецкой стороной, чтобы активно подключиться ко всем этим процессам в Сирии и на деле попытаться реализовать то, что продекларировал в свое время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - создание трехстороннего стратегического союза Турция-Иран-Россия, - считает эксперт. - Но не стоит забывать, что у Ирана тоже есть собственные интересы в Сирии, и он будет вести свою собственную игру".

По ее словам, в этой сложной ситуации Россия "предпринимает правильные шаги, стараясь маневрировать между всеми игроками для достижения принципиально важной цели, которую она декларировала, - очистить территорию Сирии от террористов и способствовать установлению мира в этой стране".