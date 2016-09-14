Лавров и Керри отметили соблюдение режима прекращения огня в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре отметили соблюдение условий режима прекращения огня в Сирии. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

"Лавров и Керри провели сегодня телефонные переговоры. Они отметили, что в целом режим перемирия в Сирии соблюдается", - отметил он.

Вместе с тем, как заявил Тонер, у США есть данные о незначительных нарушениях со стороны властей и вооруженной оппозиции. "Мы фиксируем незначительные нарушения (режима прекращения огня) с обеих сторон", - отметил Тонер, добавив, что, тем не менее, условия достигнутого соглашения соблюдаются.

В ходе беседы Лавров и Керри согласились продлить режим перемирия на следующие 48 часов, что вновь подчеркивает соблюдение условий перемирия.

Сами телефонные переговоры глав внешнеполитических ведомств Тонер назвал "проверкой связи", в ходе которой обсуждался текущий прогресс в соблюдении условий перемирия в стране.

В ходе переговоров Керри и Лавров "согласились с тем, что, несмотря на единичные сообщения о случаях насилия", соглашение соблюдается. "Уровень насилия (в Сирии) стал значительно ниже по сравнению с предыдущими днями и неделями", - отметил представитель Госдепа.

Координация авиаударов

Тонер также сообщил, что США и Россия будут координировать авиаудары не только по "Джебхат ан-Нусре", но и по "Исламскому государству" (ИГ, обе террористические группировки запрещены в РФ) по истечению первых семи дней перемирия в Сирии.

"Когда меня спросили накануне, против кого США и Россия будут координировать свои авиаудары, я сказал, что, по моему мнению, это только "Джебхат ан-Нусра". Но это было неверно, - отметил он. - Координация авиаударов будет проводиться против обеих (группировок)".

Тонер извинился перед журналистами и назвал свою ошибку "небольшой неточностью".

В понедельник в МИД РФ рассказали, что Москва и Вашингтон будут координировать авиаудары по обеим группировкам. В министерстве разъяснили, что перемирие должно продлиться 48 часов, а затем еще пять дней. После этого к практической деятельности приступит Совместный исполнительный центр, в рамках которого военные России и США будут осуществлять координацию ударов по целям "Джебхат ан-Нусры", ИГ и других террористов в согласованных районах, где действия сирийской авиации будут приостановлены.

Разъяснительная работа с оппозицией

США продолжают объяснять "умеренной" сирийской оппозиции условия перемирия в Сирии, сообщил также Тонер.

"Мы продолжаем вести с сирийской оппозицией разъяснительную работу. Мы продолжаем предпринимать попытки объяснить им (условия) соглашения и отвечать на их вопросы", - отметил он, добавив, что, согласно договоренностям, на США "лежит ответственность" за переговоры с оппозицией.

Тонер также подчеркнул, что Вашингтон "очень внимательно следит" за соблюдением перемирия в Сирии. При этом, несмотря на просьбы журналистов, он не стал уточнять количество случаев нарушения со стороны официального Дамаска и оппозиции.

9 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.