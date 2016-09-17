Режим перемирия в Сирии за сутки нарушался 55 раз

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в Сирии в течение суток нарушался незаконными вооруженными формированиями 55 раз. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

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Нарушения зафиксированы в провинциях Алеппо (27), Дамаск (11), Хама (7), Латакия (6), Хомс (2), Эль-Кунейтра (1) и Дераа (1). Всего с начала возобновления режима прекращения боевых действий зафиксировано 199 его нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований.

В провинции Алеппо незаконные вооруженные формирования из самодельных реактивных систем залпового огня, минометов и противотанковых ракетных комплексов обстреляли фермы в населенном пункте Шейх-али-Кобтани, кварталы Аз-Загра, Рамуси, "1070", Дар-Меньян, Эль-Махамед, Дахия-эль-Асад, Халаб-эль-Джалид, Эль-Машарка, Лерамон, торговый центр "Кастелло", школу Атавари, газовый и цементный заводы в городе Алеппо.

В провинции Дамаск минометным обстрелам подверглись населенные пункты Джаубар, Хараста, Хауш-Насри, Хутейта-эль-Джараш, Хауш-Харабу, больница Ибн-эль-Валиди и фермы в населенном пункте Хан-эш-Ших. В провинции Хама из самодельных реактивных систем залпового огня и минометов были обстреляны населенные пункты Маан, Эль-Махрук, Шаджар, Скандария, Хаджар, Махарда и аэродром в городе Хама.

Обстрелам террористов также подверглись крепость Шиллиф и населенный пункт Нахшебба в провинции Латакия, квартал Эль-Маншия в городе Дераа, а также населенный пункт Джуббайта-эль-Хашаб в провинции Эль-Кунейтра. В провинции Хомс террористы из ракетных систем залпового огня и минометов обстреляли населенный пункт Тейб-Гарбия и квартал Баяза в городе Хомс.

"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили", - отмечается в сообщении.

В Центре также сообщили о подписании соглашений о примирении с представителями четырех населенных пунктов в провинции Латакия.

Продолжены мероприятия по примирению населенного пункта Муаддамиет-эш-Ших в провинции Дамаск, говорится в сообщении Минобороны РФ. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 627.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69, отмечается в бюллетене.