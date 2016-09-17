Лавров вновь настоятельно предложил Керри опубликовать соглашение по Сирии

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри провели в субботу уже третий за эту неделю телефонный разговор, в ходе которого обсуждался ход реализации российско-американской договоренности по Сирии. Как сообщили в МИД РФ, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

"Лавров сообщил, что в результате проводимой российской стороной работы не без труда, но удается решать вопросы налаживания взаимодействия сирийских властей с ООН в деле расширения гуманитарного доступа, - обратили внимание в дипведомстве. - Он призвал американскую сторону аналогичным образом воздействовать на боевиков".

"В связи с продолжающимися утверждениями Вашингтона о нарушении РПБД (режима прекращения боевых действий - прим. ТАСС) сирийскими правительственными силами глава российского внешнеполитического ведомства призвал не ограничиваться обвинениями, а обеспечить полноценное участие американских военных в созданном еще в феврале- марте с. г. механизме контроля за соблюдением РПБД и реагирования на его нарушения", - подчеркнули в министерстве.

"Лавров обратил внимание госсекретаря на отказ ряда незаконных вооруженных формирований присоединиться к перемирию, напомнив о документально зафиксированном обязательстве Вашингтона отделить подразделения умеренной оппозиции от террористических группировок, продолжающих боевые действия, либо использовать против них силу для принуждения к прекращению огня", - отметили в МИД.

Российский министр "в очередной раз настоятельно предложил опубликовать российско-американские договоренности по сирийскому урегулированию, чтобы устранить любые двусмысленности в восприятии международным сообществом реального положения дел с их исполнением", подчеркнули в дипведомстве.

Сергей Лавров и Джон Керри в ночь на 10 сентября после рекордных по продолжительности 13-часовых переговоров заявили о достижении соглашения по Сирии. Оно предусматривает восстановление режима прекращения боевых действий, размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон ударов по террористам ВКС РФ и ВВС США, вопросы доставки гуманитарной помощи.