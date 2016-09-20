Песков: США так и не удалось размежевать террористов и умеренную оппозицию в Сирии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В Москве сожалеют, что США пока не удалось провести размежевания террористов и так называемой умеренной оппозиции в Сирии.

"Мы с сожалением констатируем, что за истекший период - а именно срок, который уже превысил неделю, - нашим американским коллегам так и не удалось провести размежевания террористов и так называемой умеренной оппозиции", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем не менее он не дал однозначного ответа на вопрос, пришел ли конец перемирию в Сирии. "Сейчас я не могу однозначно ответить на ваш вопрос. Дело в том, что есть положение договоренностей, которые наши американские коллеги ни коем образом не хотят предавать гласности, но могу лишь сказать, что существует срок определенный, в течение которого наши американские коллеги должны были провести отделение террористов от умеренной оппозиции", - подчеркнул Песков.

"Пока мы констатируем, что это обязательство наших американских коллег не было выполнено", - повторил представитель Кремля.

Крайняя обеспокоенность и слабая надежда на восстановления перемирия

Надежда на восстановление перемирия в Сирии пока очень слабая, признался журналистам Песков. Смотрите также ООН приостановила отправку гуманитарных конвоев в Сирии "Пока очень слабая", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли надежда на возобновление перемирия. Представитель Кремля пояснил, что такой вывод делает, "основываясь на информации, которая поступает по состоянию на вечер накануне (19 сентября), когда началось наступление подразделений "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которые активно использовали эту неделю для, по всей видимости, пополнения арсеналов боеприпасов, перегруппировки". "На этом фоне пока мы испытываем крайнюю обеспокоенность", - подчеркнул Песков. Говоря об условиях восстановления перемирия в Сирии, он заметил: "Условие очень простое - нужно, чтобы прекратили стрелять, и нужно, чтобы террористы прекратили нападать на вооруженные силы Сирии". "И, конечно же, не помешало бы, чтобы наши американские коллеги случайно не бомбили сирийцев", - добавил представитель Кремля.