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РФ может обжаловать решение суда Швеции о взыскании арендной платы до 11 января

Политика
22 декабря, 22:43 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Глава представительства Александр Катасов отметил, что действия шведской стороны неизбежно отразятся на двусторонних отношениях
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СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Решение Стокгольмского окружного суда, поддержавшего иск нового владельца жилого дома торгового представительства РФ в Швеции о выплате 6 млн крон ($648 тыс.) в качестве арендной платы, можно будет обжаловать до 11 января 2017 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в торговом представительстве РФ в Швеции.

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"Российскую сторону обязали выплатить 6 млн шведских крон за "невыплаченную аренду" и еще 500 тысяч крон за судебные издержки. Решение можно оспорить до 11 января. С учетом того, что с 23 декабря шведы уходят на рождественские каникулы, а в России новогодние праздники заканчиваются 9 января. Как скурпулезно просчитано!" - отметил глава торгпредства Александр Катасов.

По его словам, речь идет о грубейшем нарушении международного права.

"Стокгольмский суд позволяет себе предписать РФ оплатить некие суммы якобы за аренду жилого здания, принадлежащего российской дипмиссии, которое шведские же власти принудительно продали. Здесь идет череда вопиющих нарушений международного права, в первую очередь Венской конвенции о дипломатический сношениях", - подчеркнул он.

Эти действия шведской стороны, по его мнению, неизбежно отразятся на двусторонних отношениях. "Складывается впечатление, что шведская сторона, заявляя о необходимости налаживания и углублении контактов, делает все, чтобы двустороннее взаимодействие, включая торговое и экономическое сотрудничество, свести к минимуму", - отметил дипломат.

История вопроса

Жилой дом торгпредства РФ был продан 12 сентября 2014 года на аукционе Службы взысканий за 12 млн крон (1,3 млн евро), в то время как рыночная цена составляла 60-80 млн крон (6,6-8,8 млн евро). Это была третья попытка принудительной продажи здания по заявлению немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера.

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Он требовал взыскать с России около 5 млн евро в качестве компенсации за инвестиции, якобы потерянные при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге в 1990-х годах. Служба взысканий в своих действиях опиралась на вынесенное в пользу Зедельмайера постановление Верховного суда Швеции от июля 2011 года, в котором отмечалось, что здание торгового представительства подлежит продаже в том числе потому, что большинство пользующихся зданием лиц не имеют дипломатического статуса.

Российская сторона не признает правомерность действий Службы взысканий и легитимность самого решения Верховного суда Швеции от 2011 года, принятого в отношении обладающей дипломатическим статусом российской недвижимости. "Наличие данного статуса ранее подтверждалось МИД Швеции", - отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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