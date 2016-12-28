Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Обращать внимание на карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo на на тему крушения самолета Ту-154 над Черным морем "унизительно для нормального человека". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих - не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека", - сказал Конашенков. "Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей", - их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере, на одиночество в будущем", - добавил он.По его словам, в связи с этим "неудивительно, что как-то приутихли те из наших "сограждан", которые не так давно позировали на селфи в майках Je suis Charlie (Я - Шарли)".

Еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией. Последний номер уходящего года, появившийся в продаже в среду, содержит публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, которое унесло жизни 92 человек, а также убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

Charlie Hebdo не первый раз публикует противоречивые карикатуры на темы, связанные с Россией. Так, в ноябре 2015 года на его страницах появились рисунки о крушении в Египте пассажирского самолета А321 российской компании "Когалымавиа", которое унесло жизни 224 человек. Данная публикация вызвала резкий протест со стороны России. Реагируя на возникшую полемику, МИД Франции заявил, что руководство республики не имеет отношения к деятельности редакции газеты, сотрудники которой вольны свободно выражать собственное мнение.

В октябре этого года появились публикации по поводу открытия в Париже Российского православного духовно-культурного центра.

При нападении террористов на Charlie Hebdo в январе 2015 года погибли 12 человек - десять сотрудников издания и двое охранявших здание полицейских, еще 11 человек получили ранения. После теракта возникло гражданское движение Je suis Charlie в знак солидарности с убитыми журналистами и в поддержку свободы слова. Оно получило поддержку не только во Франции, но и по всему миру.