В Кремле недоумевают в связи с обвинениями США о преследовании американских дипломатов

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кремль недоумевает в связи с заявлениями США о том, что американские дипломаты якобы преследуются в России правоохранительными органами. "Здесь можно еще раз выразить глубокое недоумение", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие обвинения со стороны США.
Он отметил, что мог бы привести несколько примеров прямого давления на российских дипломатов, работающих в США. Песков напомнил и о случае, когда американский дипломат пытался завербовать в Москве по телефону сотрудника ФСБ РФ.