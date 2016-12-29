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В Кремле недоумевают в связи с обвинениями США о преследовании американских дипломатов

Политика
29 декабря, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что мог бы привести несколько примеров прямого давления на российских дипломатов, работающих в США
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кремль недоумевает в связи с заявлениями США о том, что американские дипломаты якобы преследуются в России правоохранительными органами. "Здесь можно еще раз выразить глубокое недоумение", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие обвинения со стороны США.

Он отметил, что мог бы привести несколько примеров прямого давления на российских дипломатов, работающих в США. Песков напомнил и о случае, когда американский дипломат пытался завербовать в Москве по телефону сотрудника ФСБ РФ.

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