Песков: мнение Клименко об ограничениях интернета - это частная точка зрения

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что высказывание советника президента РФ Германа Клименко об ограничениях интернета в России является его частным мнением.
"В данном случае речь идет о частной экспертной точке зрения", - заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, можно ли расценивать заявление Клименко как официальную позицию Кремля.
Ранее Клименко ходе лекции "Информационная безопасность России" в рамках курса "Армия и общество" в Военной академии Генштаба ВС РФ заявил, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничить интернет, как в Китае.
Впоследствии советник заявил, что в ходе лекции он просто рассказывал о существующих мировых практиках. "На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как в Китае, не шло", - сказал он.