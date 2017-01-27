Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия выступает за разрешение ситуации в Венесуэле путем переговоров

Политика
27 января, 2:15 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ситуация в Венесуэле развивается по сценарию "цветной революции"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Выход из сложившейся "сложной ситуации" в Венесуэле должен быть найден за столом переговоров. Об этом говорится в полученном корреспондентом ТАСС в четверг заявлении посла РФ в Боливарианской Республике Владимира Заемского. Дипломат прокомментировал принятое ранее в тот же день постановление венесуэльского парламента, который расценил сделанное 20 января МИД РФ заявление о ситуации в стране как попытку вмешательства во внутренние дела.

"Расценивать заявление МИД РФ как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы значит делать абсолютно неверное утверждение", - отметил посол. Он указал, что в заявлении "содержится обеспокоенность агрессивной риторикой, призывающей к "гражданскому неповиновению", последствиями которого могут быть столкновения с силами правопорядка и проявления насилия", способные привести к человеческим жертвам.

Необходимо "сделать все возможное, чтобы избежать такого пути" развития событий, считает глава дипломатической миссии РФ. "Мы всегда предпочитаем политическое решение противоречий, поэтому российское Министерство иностранных дел выступает за диалог", - подчеркнул посол.

В российском внешнеполитическом ведомстве 20 января отметили, что ситуация в Венесуэле развивается по сценарию "цветной революции", "радикальное крыло антиправительственного лагеря, вставшее у руля национального парламента, усилило агрессивную риторику и взяло курс на "гражданское неповиновение".

После победы оппозиции на парламентских выборах в декабре 2015 года Венесуэла переживает острый политический кризис. При участии международных посредников в конце октября 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти и БДЕ. В ходе переговоров 11-12 ноября стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

В начале января парламент Венесуэлы принял резолюцию об "оставлении поста" президентом Николасом Мадуро. Верховный суд в связи с этим напомнил, что у Национальной ассамблеи нет полномочий, чтобы отстранить главу государства от власти, а позднее признал принятую резолюцию ничтожной. Позднее Мадуро заявил о готовности возобновить диалог с оппозицией, чтобы гарантировать политическую стабильность в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
2
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
3
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"
4
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
7
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
Темы дня
Реклама