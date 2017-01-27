Россия выступает за разрешение ситуации в Венесуэле путем переговоров

МЕХИКО, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Выход из сложившейся "сложной ситуации" в Венесуэле должен быть найден за столом переговоров. Об этом говорится в полученном корреспондентом ТАСС в четверг заявлении посла РФ в Боливарианской Республике Владимира Заемского. Дипломат прокомментировал принятое ранее в тот же день постановление венесуэльского парламента, который расценил сделанное 20 января МИД РФ заявление о ситуации в стране как попытку вмешательства во внутренние дела.

"Расценивать заявление МИД РФ как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы значит делать абсолютно неверное утверждение", - отметил посол. Он указал, что в заявлении "содержится обеспокоенность агрессивной риторикой, призывающей к "гражданскому неповиновению", последствиями которого могут быть столкновения с силами правопорядка и проявления насилия", способные привести к человеческим жертвам.

Необходимо "сделать все возможное, чтобы избежать такого пути" развития событий, считает глава дипломатической миссии РФ. "Мы всегда предпочитаем политическое решение противоречий, поэтому российское Министерство иностранных дел выступает за диалог", - подчеркнул посол.

В российском внешнеполитическом ведомстве 20 января отметили, что ситуация в Венесуэле развивается по сценарию "цветной революции", "радикальное крыло антиправительственного лагеря, вставшее у руля национального парламента, усилило агрессивную риторику и взяло курс на "гражданское неповиновение".

После победы оппозиции на парламентских выборах в декабре 2015 года Венесуэла переживает острый политический кризис. При участии международных посредников в конце октября 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти и БДЕ. В ходе переговоров 11-12 ноября стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

В начале января парламент Венесуэлы принял резолюцию об "оставлении поста" президентом Николасом Мадуро. Верховный суд в связи с этим напомнил, что у Национальной ассамблеи нет полномочий, чтобы отстранить главу государства от власти, а позднее признал принятую резолюцию ничтожной. Позднее Мадуро заявил о готовности возобновить диалог с оппозицией, чтобы гарантировать политическую стабильность в стране.