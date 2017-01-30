Кремль не комментирует запрет на въезд граждан ряда стран в США

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Кремль не комментирует запрет на въезд в США граждан ряда стран.
"Это не наше дело", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее решение президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп подписал два указа, один из них касается приема беженцев и ужесточения миграционной политики. В нем глава государства предписал Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, Трамп существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами.
Кроме того, на 90 дней приостановлен въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.