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Кремль не комментирует запрет на въезд граждан ряда стран в США

Политика
30 января, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ранее Трамп подписал два указа, один из них касается приема беженцев и ужесточения миграционной политики
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Кремль не комментирует запрет на въезд в США граждан ряда стран.

"Это не наше дело", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее решение президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп подписал два указа, один из них касается приема беженцев и ужесточения миграционной политики. В нем глава государства предписал Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, Трамп существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами.

Кроме того, на 90 дней приостановлен въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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