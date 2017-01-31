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Минобороны РФ: почти 10 тыс. сирийцев в Алеппо получили свыше 15 тонн помощи из России

Политика
31 января, 5:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Мирным жителям передано более 7,5 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1,2 тыс. продовольственных наборов
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел в течение суток 12 гуманитарных акций в городе Алеппо, в частности в школах, мечетях, в доме престарелых. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра, размещенном на сайте Минобороны РФ.

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"Мирным жителям передано более 7,5 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1,2 тыс. продовольственных наборов. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 15,2 тонны. Гуманитарная помощь оказана почти десяти тысячам жителей", - отмечается в материалах Центра.

Кроме того, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,7 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН, информирует российский Центр.

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