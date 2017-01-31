Минобороны РФ: почти 10 тыс. сирийцев в Алеппо получили свыше 15 тонн помощи из России

Клуб НХЛ "Айлендерс" продлил контракт с вратарем Грайссом на три годаСпорт 31 января, 4:50
Гражданка КНР пыталась вывезти из России золото стоимостью свыше 2,2 млн рублейПроисшествия 31 января, 4:31
Пучков требует обеспечить нормальное функционирование дорог СибириОбщество 31 января, 4:22
Футболист Пато перешел в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за €18 млнСпорт 31 января, 4:09
Hill: Шварценеггер считает указы Трампа по ограничению иммиграции поспешнымиМеждународная панорама 31 января, 4:01
Хоккеист Нестеров будет выступать в "Монреале" под 89-м номеромСпорт 31 января, 3:48
Первая попытка японского грузового корабля убрать мусор с орбиты Земли провалиласьКосмос 31 января, 3:33
Указ Трампа не повлияет на доступ иностранных спортсменов на турниры в СШАСпорт 31 января, 3:24
Исполнитель главной роли в сериале "Доктор Кто" покидает проектКультура 31 января, 3:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел в течение суток 12 гуманитарных акций в городе Алеппо, в частности в школах, мечетях, в доме престарелых. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра, размещенном на сайте Минобороны РФ.
"Мирным жителям передано более 7,5 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1,2 тыс. продовольственных наборов. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 15,2 тонны. Гуманитарная помощь оказана почти десяти тысячам жителей", - отмечается в материалах Центра.
Кроме того, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,7 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН, информирует российский Центр.