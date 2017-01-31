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Грушко: РФ ждет от НАТО конструктивного ответа по вопросу о снижении рисков

Политика
31 января, 15:27 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 31, января. /ТАСС
Постпред РФ при НАТО также добавил, что было предложено начать технические военные дискуссии с целью рассмотреть все вопросы, связанные с военной безопасностью
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БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Россия выдвинула Североатлантическому альянсу предложения о начале дискуссий по вопросам военной безопасности и стабильности и ждет конструктивного ответа. Об этом заявил в интервью германской телерадиокомпании NDR  постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

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"Мы предложили начать технические военные дискуссии с целью рассмотреть все вопросы, связанные с военной безопасностью и стабильностью", - отметил дипломат. - Эти предложения по-прежнему находятся на столе переговоров. Мы рассчитываем, что НАТО рано или поздно даст конструктивный ответ", - добавил он.

Грушко также указал, что Россия "предложила Соединенным Штатам обсудить поправки к существующим двусторонним соглашениям и определить максимальное и минимальное расстояние, на которое корабли и самолеты обеих сторон могут приближаться друг к другу".

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Во время заседания Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов в декабре 2016 года РФ заявила о снижении уровня безопасности в Европе и призвала альянс отказаться от военной деятельности у своих границ. "Мы констатировали, что ситуация в области евробезопасности продолжает ухудшаться. Основной негативный фактор - продолжающееся усиление "восточного фланга" НАТО, развертывания там сил и средств США и союзников, а также наращивание военной инфраструктуры вдоль российских границ. Эти действия ослабляют региональную безопасность, в том числе и безопасность тех стран альянса, оборону которых эти меры якобы призваны укрепить", - отметил тогда Грушко.

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Отношения России и НАТО Инициатива о размещении военной техники США в Европе
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