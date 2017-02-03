СК возбудил дело о гибели трех человек при артобстреле Донецка украинскими военными

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели мирных жителей в результате артиллерийских обстрелов Донецка. Об этом ТАСС сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления СК России возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказала она. Поводом для возбуждения этого дела стали артобстрелы украинскими военнослужащими Донецка, Ясиноватой и Макеевки, в результате чего погибли три человека и 15 госпитализированы.
"По данным следствия, в период с 1 по 3 февраля этого года украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, осуществили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения нескольких районов Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка. В результате трое местных жителей погибли, еще 15 были госпитализированы с различными телесными повреждениями", - сообщила Петренко. Кроме того, повреждено не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры.
Петренко подчеркнула, что представители вооруженных сил Украины и те, кто им отдавал приказы, действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, подписанного в Минске 5 сентября 2014 года, Меморандума к нему от 19 сентября 2014 года. Также были нарушены Конвенция о правах ребенка, Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны.
"Мы полагаем, что эти лица прекрасно осведомлены о существующих нормах и в очередной раз их умышленно нарушают, - отметила представитель СК. - Следственный комитет продолжит документировать все факты преступлений против мира и безопасности человечества, которые, как известно, не имеют срока давности".
"Собранные нами материалы могут послужить доказательствами в любом судебном процессе по этим событиям. И, без сомнения, о нынешней неоправданной агрессии украинских военнослужащих народ Донбасса вряд ли забудет. Будут помнить о своих ошибках и те, кто сейчас убивает мирное население и разрушает собственную страну", - заключила представитель СК.