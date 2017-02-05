Рогозин: эффект санкций против России оказался обратным ожиданиям ЕС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Санкции против России привели к эффекту, обратному ожиданиям представителей вводившего их Европейского союза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ранее в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе написало, что ЕС может в середине марта продлить еще на полгода действие санкций против 100 граждан России и Украины. В частности, по данным издания, это решение коснется бизнесмена и совладельца банка "Северный морской путь" Аркадия Ротенберга и крупнейшего акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука.

"К России нельзя применять шантаж и угрозы. Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников", - написал Рогозин на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

К России нельзя применять шантаж и угрозы. Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 February 2017

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. После этого Брюссель неоднократно расширял и продлевал ограничения. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали более 150 человек и несколько десятков юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении различных российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.