Bloomberg: ЕС может в марте продлить действие санкций против РФ на полгода

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) может в середине марта продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на полгода. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

По его информации, в числе тех, кого коснется это решение, войдут бизнесмен и совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, а также крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Санкции ЕС предусматривают замораживание активов и запрет въезжать на территорию европейских государств.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали более 150 человек и несколько десятков юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении различных российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.