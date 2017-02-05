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Bloomberg: ЕС может в марте продлить действие санкций против РФ на полгода

Международная панорама
5 февраля, 5:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
В черный список могут войти бизнесмен и совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, а также крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук
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© AP Photo/Virginia Mayo

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) может в середине марта продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на полгода. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

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По его информации, в числе тех, кого коснется это решение, войдут бизнесмен и совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, а также крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Санкции ЕС предусматривают замораживание активов и запрет въезжать на территорию европейских государств.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали более 150 человек и несколько десятков юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении различных российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

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