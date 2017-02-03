Олланд: ЕС хочет диалога с РФ, но санкции пока должны остаться в силе

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 3 февраля. /ТАСС/. ЕС, как и США, хочет диалога с Россией, однако европейские санкции в отношении РФ должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд по итогам неформального саммита ЕС.

"Франция хочет диалога с Россией, как и Европа, как и США. Однако в отношении Украины наша общая позиция остается в силе - санкции должны оставаться до полного выполнения Минских соглашений", - сказал он.

Экономические санкции ЕС в отношении России были продлены до 31 июля 2017 года. На саммите ЕС в марте 2015 года страны Евросоюза договорились, что эти санкции должны оставаться в силе до полного выполнения Минских договоренностей. При этом лидеры ЕС предпочитают пока не обсуждать ситуацию, как быть, если Минские соглашения блокируются Киевом.