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Олланд: ЕС хочет диалога с РФ, но санкции пока должны остаться в силе

Международная панорама
3 февраля, 19:09 UTC+3 ВАЛЛЕТТА /Мальта/ 3, февраля. /ТАСС
Санкции должны действовать до полного выполнения Минских соглашений, подчеркнул французский президент
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ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 3 февраля. /ТАСС/. ЕС, как и США, хочет диалога с Россией, однако европейские санкции в отношении РФ должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд по итогам неформального саммита ЕС.

"Франция хочет диалога с Россией, как и Европа, как и США. Однако в отношении Украины наша общая позиция остается в силе - санкции должны оставаться до полного выполнения Минских соглашений", - сказал он.

Экономические санкции ЕС в отношении России были продлены до 31 июля 2017 года. На саммите ЕС в марте 2015 года страны Евросоюза договорились, что эти санкции должны оставаться в силе до полного выполнения Минских договоренностей. При этом лидеры ЕС предпочитают пока не обсуждать ситуацию, как быть, если Минские соглашения блокируются Киевом.

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