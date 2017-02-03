Эксперт: политические оппоненты не дают Трампу отменить санкции против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп уже давно снял бы санкции, введенные против России, если бы не жесткая позиция его политических оппонентов, в первую очередь, из числа американских законодателей. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Трамп готов к сделкам

Как подчеркнул аналитик, новый хозяин Белого дома однозначно настроен на заключение сделок с Москвой, предполагающих отмену антироссийских санкций.

"Если бы у него не было противодействия, он бы это сделал уже вчера, - подчеркнул эксперт. - Но даже Трамп при своем напоре и самоуверенности понимает, что сопротивление будет очень мощным. И, самое главное, оно будет с обеих сторон политического спектра - практически всех демократов и правых республиканцев".

По мнению профессора, если новый американский лидер будет действовать в вопросе отмены или ослабления санкций слишком быстро, то может остаться "с небольшим количеством сторонников". "Трамп должен сейчас думать, что ему нужно провести определенные законодательные акты в Конгрессе, что ему нужно получить поддержку своих назначений, и что впереди самое главное назначение - судьи Верховного суда, - пояснил Коробков. - Эти назначения нужно провести через Сенат, поэтому так уж откровенно портить отношения для него опасно".

Будут пробные шары

Политолог выразил уверенность в том, что Трамп намерен делать осторожные шаги, чтобы проверить, какой будет реакция в Конгрессе США. "Думаю, он будет запускать пробные шары.

Проведет какую-то полумеру, посмотрит, как это произойдет, потом пойдет дальше", - указал Коробков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что президент США, по всей видимости, будет ставить жесткие условия. "Вся история Трампа как бизнесмена показывает, что это то, как он оперирует, - пояснил профессор. - Это всегда торг, очень жесткий. Он будет торговаться, если ему будут отказывать, он может повернуться, уйти и хлопнуть дверью".

Коробков констатировал, что президент США, вероятнее всего, будет настроен на ведение таких консультаций, о которых не сообщат публично. "Думаю, Трамп по своему психологическому складу настроен на закулисные переговоры, - добавил эксперт. - Все это будет происходить в значительной степени за закрытыми дверями".

Трамп за сотрудничество спецслужб

В числе тех направлений, которые могут быть особенно интересны Трампу, Коробков назвал взаимодействие с Москвой в борьбе против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Я не знаю, насколько долгим будет это сотрудничество, но то, что Трамп намеревается сотрудничать, это несомненно", - подчеркнул политолог. Как указал Коробков, Трамп убежден, что "нельзя решить ни одну проблему на Ближнем Востоке без участия России", в том числе "в плане сбора разведывательной и прочей информации".

"А значит, нужно не просто сотрудничать с Россией, а сотрудничать между спецслужбами", - подчеркнул профессор. Он отметил, что экс-президент Барак Обама "сделал все, что мог, чтобы помешать сотрудничеству между спецслужбами" США и РФ, однако Трамп этим курсом не следует.

Смягчение санкций против ФСБ

Ранее в четверг подразделение Министерства финансов США, отвечающее за санкции, опубликовало документы, которые свидетельствуют о том, что американские власти изменили санкционный режим в отношении ФСБ РФ. Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Как заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, речь идет об уточнении действия уже введенных ограничений. "Это нормальная практика: уточнить действие санкций в определенных сферах... после того, как они были ранее введены", - пояснил он.